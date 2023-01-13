https://sputnikarabic.ae/20230113/بوتين-يلقي-نظرة-الوداع-على-الرئيس-البشكيري-الأول-مرتضى-رحيموف-فيديو-1072222251.html
بوتين يلقي نظرة الوداع على الرئيس البشكيري الأول مرتضى رحيموف... فيديو
بوتين يلقي نظرة الوداع على الرئيس البشكيري الأول مرتضى رحيموف... فيديو
ودع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الرئيس البشكيري الأول مرتضى رحيموف، في قاعة الحفلات الموسيقية الحكومية "باشكورتوستان". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:38+0000
2023-01-13T09:38+0000
2023-01-13T10:09+0000
روسيا
نادي الفيديو
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وجاء الرئيس الروسي إلى القاعة مع باقة ورود حمراء، ووقف أمام الجثمان ووضع يده على النعش ثم انحنى مودعًا رحيموف.وتوفي رحيموف، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن عمر ناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.وقاد مرتضى رحيموف بشكيريا منذ عام 1990 إلى عام 1993، لفترة امتدت حوالي 20 عاما.وتقلد رحيموف منصب رئيس المجلس الأعلى لبشكيريا، وفي عام 1993 انتخب كأول رئيس للجمهورية، ليستقيل لاحقا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
بوتين يلقي نظرة الوداع على الرئيس البشكيري الأول مرتضى رحيموف... فيديو
09:38 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
ودع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الرئيس البشكيري الأول مرتضى رحيموف، في قاعة الحفلات الموسيقية الحكومية "باشكورتوستان".
وجاء الرئيس الروسي إلى القاعة مع باقة ورود حمراء، ووقف أمام الجثمان ووضع يده على النعش ثم انحنى مودعًا رحيموف.
وتوفي رحيموف، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن عمر ناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
وقاد مرتضى رحيموف بشكيريا منذ عام 1990 إلى عام 1993، لفترة امتدت حوالي 20 عاما.
وتقلد رحيموف منصب رئيس المجلس الأعلى لبشكيريا، وفي عام 1993 انتخب كأول رئيس للجمهورية، ليستقيل لاحقا.