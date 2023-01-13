https://sputnikarabic.ae/20230113/بو-حبيب-عقب-لقائه-مع-نظيره-الإيراني--لمسنا-تأكيدا-إيرانيا-على-استقرار-بلدنا-1072226754.html
بو حبيب عقب لقائه مع نظيره الإيراني : لمسنا تأكيدا إيرانيا على استقرار بلدنا
بو حبيب عقب لقائه مع نظيره الإيراني : لمسنا تأكيدا إيرانيا على استقرار بلدنا
قال وزير الخارجية اللبناني عقب لقائه بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه لمس حرص إيران على استقرار لبنان وأهمية نجاح اللبنانيين في التوصل إلى انتخاب... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T10:38+0000
2023-01-13T10:38+0000
2023-01-13T10:38+0000
لبنان
إيران
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وأضاف بو حبيب إنه تطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في إيران على ضوء الأحداث التي شهدتها مؤخرا، وعبّر له عن حرص لبنان على الاستقرار في إيران ورفضه المبدئي تدخل أي دولة في شؤون الدول الأخرىوأشار بو حبيب إلى أنه في هذا السياق "تم التباحث في استمرار الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وعبر بو حبيب "عن الأمل في نجاح الجهود الطيبة التي تبذلها عدة أطراف ومنها إيران في وضع الأزمة على سكة حل يضمن أمن واستقرار المنطقة ورفاه وازدهار الشعب اليمني".وأكد بو حبيب إنه هناك "تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تعتمد سياسات عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، مما يقود فرص السلام العادل والشامل في المنطقة".وأدان بو حبيب وعبد اللهيان " قيام وزير الأمن الإسرائيلي في اقتحام المسجد الأقصى"، وطالب "من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها بحق الفلسطينيين".
https://sputnikarabic.ae/20221002/غانتس-الاتفاق-مع-لبنان-سيضعف-اعتماده-على-إيران-ويعزز-الاستقرار-1068529333.html
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لبنان, إيران
بو حبيب عقب لقائه مع نظيره الإيراني : لمسنا تأكيدا إيرانيا على استقرار بلدنا
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قال وزير الخارجية اللبناني عقب لقائه بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه لمس حرص إيران على استقرار لبنان وأهمية نجاح اللبنانيين في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف بو حبيب إنه تطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في إيران على ضوء الأحداث التي شهدتها مؤخرا، وعبّر له عن حرص لبنان على الاستقرار في إيران ورفضه المبدئي تدخل أي دولة في شؤون الدول الأخرى
وأضاف: "وضعت معالي الوزير في أجواء الاجتماعات الإقليمية التي شارك فيها مسؤولون إيرانيون وجرى البحث فيها في قضايا تهم لبنان والمنطقة حيث تبادلنا وجهات النظر حولها".
وأشار بو حبيب إلى أنه في هذا السياق "تم التباحث في استمرار الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وعبر بو حبيب "عن الأمل في نجاح الجهود الطيبة التي تبذلها عدة أطراف ومنها إيران في وضع الأزمة على سكة حل يضمن أمن واستقرار المنطقة ورفاه وازدهار الشعب اليمني".
وأكد بو حبيب إنه هناك "تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تعتمد سياسات عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، مما يقود فرص السلام العادل والشامل في المنطقة".
وأدان بو حبيب وعبد اللهيان " قيام وزير الأمن الإسرائيلي في اقتحام المسجد الأقصى"، وطالب "من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها بحق الفلسطينيين".