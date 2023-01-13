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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/تعليقا-على-المساعدات-الإسرائيليةالسفير-الأوكراني-لدى-تل-أبيب-لا-يمكن-الانتصار-في-الحرب-بالضمادات-1072232210.html
تعليقا على المساعدات الإسرائيلية...السفير الأوكراني لدى تل أبيب: لا يمكن الانتصار في الحرب بالضمادات
تعليقا على المساعدات الإسرائيلية...السفير الأوكراني لدى تل أبيب: لا يمكن الانتصار في الحرب بالضمادات
أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، أمس الخميس، عن أمله في تحسن العلاقات بين كييف وحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T11:26+0000
2023-01-13T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
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وأجرى الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء أمس الخميس، مقابلة مع كورنيتشوك، أوضح من خلالها توقعه دعما أكبر من إسرائيل، بدعوى أن إيران عدو مشترك للطرفين، الإسرائيلي والأوكراني.وأفاد السفير الأوكراني لدى تل أبيب بأن نتنياهو تربطه علاقات جيدة بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وزار كييف من قبل، مثمنًا المساعدات الإنسانية التي قدمتها تل أبيب لبلاده، ولكنه قال:وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.وتوقع السفير الأوكراني لدى تل أبيب، بشأن تأجيل أول مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والأوكراني، أن تتم هذه المكالمة خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه لا توجد مؤامرة، ولكن مشاكل فنية فحسب.ويذكر أنه في العاشر من الشهر الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.وأفادت الصحيفة بأن مايكل برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات التزام أخلاقي.
https://sputnikarabic.ae/20221210/إعلام-إسرائيل-ترسل-مساعدات-إنسانية-جديدة-إلى-أوكرانيا-1071068800.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
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روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

تعليقا على المساعدات الإسرائيلية...السفير الأوكراني لدى تل أبيب: لا يمكن الانتصار في الحرب بالضمادات

11:26 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Basil Shartouhمسلحو "أجناد القوقاز" يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، أمس الخميس، عن أمله في تحسن العلاقات بين كييف وحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.
وأجرى الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء أمس الخميس، مقابلة مع كورنيتشوك، أوضح من خلالها توقعه دعما أكبر من إسرائيل، بدعوى أن إيران عدو مشترك للطرفين، الإسرائيلي والأوكراني.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: إسرائيل ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى أوكرانيا
10 ديسمبر 2022, 21:33 GMT
وأفاد السفير الأوكراني لدى تل أبيب بأن نتنياهو تربطه علاقات جيدة بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وزار كييف من قبل، مثمنًا المساعدات الإنسانية التي قدمتها تل أبيب لبلاده، ولكنه قال:

للأسف لا يمكننا الانتصار في الحرب باستخدام الضمادات.

وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.
وتوقع السفير الأوكراني لدى تل أبيب، بشأن تأجيل أول مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والأوكراني، أن تتم هذه المكالمة خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه لا توجد مؤامرة، ولكن مشاكل فنية فحسب.
ويذكر أنه في العاشر من الشهر الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.
وأفادت الصحيفة بأن مايكل برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات التزام أخلاقي.
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