https://sputnikarabic.ae/20230113/تعليق-حركة-الطيران-في-مطار-كوسكو-البيروفي-وسط-استمرار-الاحتجاجات-1072219155.html
تعليق حركة الطيران في مطار كوسكو البيروفي وسط استمرار الاحتجاجات
تعليق حركة الطيران في مطار كوسكو البيروفي وسط استمرار الاحتجاجات
أعلنت وزارة النقل والاتصالات في بيرو، اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران في المطار الدولي الواقع في مدينة كوسكو السياحية وسط احتجاجات مستمرة في البلاد. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:38+0000
2023-01-13T08:38+0000
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سبوتنيك. وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "تعلن وزارة النقل والاتصالات تعليق مطار أليخاندرو فيلاسكو أستيتي الدولي في كوسكو مؤقتا كإجراء احترازي، وهذا الإجراء يتم اتخاذه لضمان سلامة الأفراد وعمليات الطيران".كانت احتجاجات مناهضة للحكومة البيروفية قد اندلعت في مدينة كوسكو، يوم الأربعاء الماضي، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى المطار والاستيلاء عليه، كما رشقوا الشرطة بالحجارة، ومنعوا وصولهم إلى المطار، وأصابوا ستة من ضباط الشرطة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إجمالي عدد المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 55، أصيب 16 منهم بأعيرة نارية، فيما توفي شخص، وبقي اثنان من المرضى في حالة حرجة.وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول، أقال البرلمان البيروفي الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة أثناء محاولته حل البرلمان والحكم بمرسوم قبل التصويت على الإقالة.وأثارت هذه الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث ندد المتظاهرون بالحكومة ودعوا إلى انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
تعليق حركة الطيران في مطار كوسكو البيروفي وسط استمرار الاحتجاجات
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أعلنت وزارة النقل والاتصالات في بيرو، اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران في المطار الدولي الواقع في مدينة كوسكو السياحية وسط احتجاجات مستمرة في البلاد.
سبوتنيك. وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "تعلن وزارة النقل والاتصالات تعليق مطار أليخاندرو فيلاسكو أستيتي الدولي في كوسكو مؤقتا كإجراء احترازي، وهذا الإجراء يتم اتخاذه لضمان سلامة الأفراد وعمليات الطيران".
كانت احتجاجات مناهضة للحكومة البيروفية
قد اندلعت في مدينة كوسكو، يوم الأربعاء الماضي، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى المطار والاستيلاء عليه، كما رشقوا الشرطة بالحجارة، ومنعوا وصولهم إلى المطار، وأصابوا ستة من ضباط الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن إجمالي عدد المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 55، أصيب 16 منهم بأعيرة نارية، فيما توفي شخص، وبقي اثنان من المرضى في حالة حرجة.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول، أقال البرلمان البيروفي الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة أثناء محاولته حل البرلمان والحكم بمرسوم قبل التصويت على الإقالة.
وأثارت هذه الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث ندد المتظاهرون بالحكومة ودعوا إلى انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان.