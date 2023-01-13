عربي
https://sputnikarabic.ae/20230113/تعليق-حركة-الطيران-في-مطار-كوسكو-البيروفي-وسط-استمرار-الاحتجاجات-1072219155.html
تعليق حركة الطيران في مطار كوسكو البيروفي وسط استمرار الاحتجاجات
تعليق حركة الطيران في مطار كوسكو البيروفي وسط استمرار الاحتجاجات
أعلنت وزارة النقل والاتصالات في بيرو، اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران في المطار الدولي الواقع في مدينة كوسكو السياحية وسط احتجاجات مستمرة في البلاد. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:38+0000
2023-01-13T08:38+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/0d/1047180168_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_7341fd3a2c5b77f7214de950a2dc7fa6.jpg
سبوتنيك. وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "تعلن وزارة النقل والاتصالات تعليق مطار أليخاندرو فيلاسكو أستيتي الدولي في كوسكو مؤقتا كإجراء احترازي، وهذا الإجراء يتم اتخاذه لضمان سلامة الأفراد وعمليات الطيران".كانت احتجاجات مناهضة للحكومة البيروفية قد اندلعت في مدينة كوسكو، يوم الأربعاء الماضي، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى المطار والاستيلاء عليه، كما رشقوا الشرطة بالحجارة، ومنعوا وصولهم إلى المطار، وأصابوا ستة من ضباط الشرطة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إجمالي عدد المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 55، أصيب 16 منهم بأعيرة نارية، فيما توفي شخص، وبقي اثنان من المرضى في حالة حرجة.وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول، أقال البرلمان البيروفي الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة أثناء محاولته حل البرلمان والحكم بمرسوم قبل التصويت على الإقالة.وأثارت هذه الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث ندد المتظاهرون بالحكومة ودعوا إلى انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/0d/1047180168_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9cf56a662215c88f8d519f1ade717c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

تعليق حركة الطيران في مطار كوسكو البيروفي وسط استمرار الاحتجاجات

08:38 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / Ernesto Benavidesأنصار الرئيس البيروفي المخلوع مارتن فيزكارا، الذي تمت إقالته في تصويت مساء الإثنين الماضي، يحتجون ضد الحكومة الجديدة في ليما، بيرو 10 نوفمبر 2020
أنصار الرئيس البيروفي المخلوع مارتن فيزكارا، الذي تمت إقالته في تصويت مساء الإثنين الماضي، يحتجون ضد الحكومة الجديدة في ليما، بيرو 10 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة النقل والاتصالات في بيرو، اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران في المطار الدولي الواقع في مدينة كوسكو السياحية وسط احتجاجات مستمرة في البلاد.
سبوتنيك. وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "تعلن وزارة النقل والاتصالات تعليق مطار أليخاندرو فيلاسكو أستيتي الدولي في كوسكو مؤقتا كإجراء احترازي، وهذا الإجراء يتم اتخاذه لضمان سلامة الأفراد وعمليات الطيران".
كانت احتجاجات مناهضة للحكومة البيروفية قد اندلعت في مدينة كوسكو، يوم الأربعاء الماضي، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى المطار والاستيلاء عليه، كما رشقوا الشرطة بالحجارة، ومنعوا وصولهم إلى المطار، وأصابوا ستة من ضباط الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن إجمالي عدد المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 55، أصيب 16 منهم بأعيرة نارية، فيما توفي شخص، وبقي اثنان من المرضى في حالة حرجة.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول، أقال البرلمان البيروفي الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة أثناء محاولته حل البرلمان والحكم بمرسوم قبل التصويت على الإقالة.
وأثارت هذه الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث ندد المتظاهرون بالحكومة ودعوا إلى انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала