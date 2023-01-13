https://sputnikarabic.ae/20230113/تغريم-منظمة-ترامب-لاتباعها-مخطط-احتيال-ضريبي-1072242513.html
تغريم منظمة ترامب لاتباعها مخطط احتيال ضريبي
تغريم منظمة ترامب لاتباعها مخطط احتيال ضريبي
فرضت محكمة أمريكية غرامة قدرها 1.6 مليون دولار، اليوم الجمعة، على منظمة الرئيس السابق دونالد ترامب، كعقوبة لتبنيها مخططا احتياليا يتهرب فيه كبار المسؤولين... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T15:51+0000
2023-01-13T15:51+0000
2023-01-13T15:53+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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الغرامة هي العقوبة الوحيدة التي يمكن أن يفرضها القاضي على منظمة ترامب لإدانتها الشهر الماضي بارتكاب 17 جريمة ضريبية، بما في ذلك التآمر وتزوير السجلات التجارية.المبلغ الذي فرضه القاضي خوان مانويل ميرشان هو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، وهو مبلغ يساوي ضعفي الضرائب التي تجنبتها مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين على المزايا بما في ذلك شقق الإقامة دون إيجار في مباني ترامب والسيارات الفاخرة ورسوم المدارس الخاصة.لم يُحاكم ترامب نفسه ونفى أي علم بتهرب مديريه التنفيذيين من الضرائب بشكل غير قانوني. لم يكن الرئيس السابق ولا أبناؤه، الذين ساعدوا في إدارة المنظمة والترويج لها، في قاعة المحكمة لجلسة النطق بالحكم.في حين أن الغرامة - أقل من تكلفة شقة في برج ترامب - ليست كبيرة بما يكفي للتأثير على عمليات الشركة أو مستقبلها، فإن الإدانة هي علامة سيئة لسمعة الرئيس الجمهوري السابق كرجل أعمال ذكي، والذي بدأ حملته للعودة إلى البيت الأبيض.من جانبه قال المدعي العام جوشوا ستينغلاس إن الغرامة تشكل "جزءا بسيطا من إيرادات منظمة ترامب وأن المخطط كان بعيد المدى ووقحا".
https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-دعوى-قضائية-ضد-ترامب-بشأن-وفاة-ضابط-شرطة-الكابيتول-الذي-توفي-أثناء-التمرد--1072002881.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تغريم منظمة ترامب لاتباعها مخطط احتيال ضريبي
15:51 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 15:53 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
فرضت محكمة أمريكية غرامة قدرها 1.6 مليون دولار، اليوم الجمعة، على منظمة الرئيس السابق دونالد ترامب، كعقوبة لتبنيها مخططا احتياليا يتهرب فيه كبار المسؤولين التنفيذيين من ضرائب الدخل الشخصي.
الغرامة هي العقوبة الوحيدة التي يمكن أن يفرضها القاضي على منظمة ترامب لإدانتها الشهر الماضي
بارتكاب 17 جريمة ضريبية، بما في ذلك التآمر وتزوير السجلات التجارية.
المبلغ الذي فرضه القاضي خوان مانويل ميرشان هو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، وهو مبلغ يساوي ضعفي الضرائب التي تجنبتها مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين على المزايا بما في ذلك شقق الإقامة دون إيجار في مباني ترامب والسيارات الفاخرة ورسوم المدارس الخاصة.
لم يُحاكم ترامب
نفسه ونفى أي علم بتهرب مديريه التنفيذيين من الضرائب بشكل غير قانوني. لم يكن الرئيس السابق ولا أبناؤه، الذين ساعدوا في إدارة المنظمة والترويج لها، في قاعة المحكمة لجلسة النطق بالحكم.
في حين أن الغرامة - أقل من تكلفة شقة في برج ترامب - ليست كبيرة بما يكفي للتأثير على عمليات الشركة أو مستقبلها، فإن الإدانة هي علامة سيئة لسمعة الرئيس الجمهوري السابق كرجل أعمال ذكي، والذي بدأ حملته للعودة إلى البيت الأبيض.
من جانبه قال المدعي العام جوشوا ستينغلاس إن الغرامة تشكل "جزءا بسيطا من إيرادات منظمة ترامب
وأن المخطط كان بعيد المدى ووقحا".