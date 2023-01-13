تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:25 GMT 13.01.2023
05:25 GMT 13.01.2023
قال الجندي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عبر الهاتف: "حاولنا سحب أنفسنا... إذا لم يكن هناك أمر بالانسحاب اليوم، فلن يكون لدينا على الأرجح وقت للمغادرة... قيل لنا إنه سيتم سحبنا. والآن تم التخلي عنا للتو".
05:24 GMT 13.01.2023
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسيين غربيين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يخطط لنشر مفتشين دوليين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية خلال زيارته للبلاد الأسبوع المقبل.
05:24 GMT 13.01.2023
قال نائب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية، أوكانو يوكيكو، إن اليابان لم تحدد موقفها فيما يتعلق بالفجوة السعرية التي نوقشت حديثا في المنتجات النفطية الروسية.