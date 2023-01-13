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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072214819.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T05:25+0000
2023-01-13T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:25 GMT 13.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:25 GMT 13.01.2023
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
موسكو لا ترى أي تقدم في صفقة صادرات المنتجات الزراعية الروسية
04:52 GMT
05:25 GMT 13.01.2023
جندي أوكراني يكشف أن كييف تخلت عن وحدته في سوليدار بدون طعام وذخيرة
قال الجندي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عبر الهاتف: "حاولنا سحب أنفسنا... إذا لم يكن هناك أمر بالانسحاب اليوم، فلن يكون لدينا على الأرجح وقت للمغادرة... قيل لنا إنه سيتم سحبنا. والآن تم التخلي عنا للتو".
05:24 GMT 13.01.2023
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم نشر مفتشين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسيين غربيين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يخطط لنشر مفتشين دوليين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية خلال زيارته للبلاد الأسبوع المقبل.
05:24 GMT 13.01.2023
اليابان لم تقرر بعد فرض سقف سعري على المنتجات البترولية الروسية
قال نائب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية، أوكانو يوكيكو، إن اليابان لم تحدد موقفها فيما يتعلق بالفجوة السعرية التي نوقشت حديثا في المنتجات النفطية الروسية.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:47 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
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