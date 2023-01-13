https://sputnikarabic.ae/20230113/تقرير-سوق-الأمن-السيبراني-الروسي-يرتفع-بنسبة-10-20-في-عام-2022-1072224725.html
تقرير: سوق الأمن السيبراني الروسي يرتفع بنسبة 10-20% في عام 2022
تقرير: سوق الأمن السيبراني الروسي يرتفع بنسبة 10-20% في عام 2022
أكد خبراء مختصون أن سوق الأمن السيبراني قد ارتفع في داخل روسيا بنسبة 10- 20%، خلال العام الماضي 2022، خلافًا لجميع التوقعات. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T10:14+0000
2023-01-13T10:14+0000
2023-01-13T10:14+0000
العالم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وحسب التقرير الذي أصدرته شركة بوزيجيف تكنولوجيز، اليوم الجمعة، فقد ارتفع سوق أمن المعلومات في روسيا بنسبة 10-20% في عام 2022، على خلفية عدد غير مسبوق من هجمات القراصنة على الشركات الروسية، وما تطلبه من موقف استباقي للحكومة والجهات التنظيمية في هذا المجال.وقال التقرير: "أثبتت التوقعات التشاؤمية الأولية للوكالات التحليلية فيما يتعلق بسوق أمن المعلومات الروسي أنها خاطئة، فعلى الرغم من الانخفاض المتوقع بنسبة 11% في حجم السوق، نما سوق أمن المعلومات بنسبة 10-20% في عام 2022، وفقًا للتقديرات الأولية لخبراء الشركة".من جهته أكد ماكسيم فيليبوف، مدير تطوير الأعمال في الشركة، أنه يمكن أن يُعزى نمو السوق إلى عدد غير مسبوق من هجمات القراصنة على الشركات المحلية في مجالات الأعمال المختلفة.يشار إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية في روسيا زاد خلال العام الماضي 2022، بنسبة 80%، حيث تم صد أكثر من 25000 هجوم على موارد الدولة و 1200 استهداف للبنية التحتية الحيوية بنجاح.طالع أيضا: مدير الاستخبارات: روسيا تضمن أمنها السيبراني على خلفية تعزيز إمكانيات الناتو
https://sputnikarabic.ae/20220804/موسكو-قوات-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-السيبرانية-العاملة-ضد-روسيا-تقدر-بـ350-ألف-شخص-1065976615.html
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العالم, روسيا
تقرير: سوق الأمن السيبراني الروسي يرتفع بنسبة 10-20% في عام 2022
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أكد خبراء مختصون أن سوق الأمن السيبراني قد ارتفع في داخل روسيا بنسبة 10- 20%، خلال العام الماضي 2022، خلافًا لجميع التوقعات.
موسكو- سبوتنيك. وحسب التقرير الذي أصدرته شركة بوزيجيف تكنولوجيز، اليوم الجمعة، فقد ارتفع سوق أمن المعلومات في روسيا بنسبة 10-20% في عام 2022، على خلفية عدد غير مسبوق من هجمات القراصنة
على الشركات الروسية، وما تطلبه من موقف استباقي للحكومة والجهات التنظيمية في هذا المجال.
وقال التقرير: "أثبتت التوقعات التشاؤمية الأولية للوكالات التحليلية فيما يتعلق بسوق أمن المعلومات الروسي أنها خاطئة، فعلى الرغم من الانخفاض المتوقع بنسبة 11% في حجم السوق، نما سوق أمن المعلومات
بنسبة 10-20% في عام 2022، وفقًا للتقديرات الأولية لخبراء الشركة".
من جهته أكد ماكسيم فيليبوف، مدير تطوير الأعمال في الشركة، أنه يمكن أن يُعزى نمو السوق إلى عدد غير مسبوق من هجمات القراصنة على الشركات المحلية في مجالات الأعمال المختلفة.
وقال: "كان على نفس القدر من الأهمية الموقف الاستباقي للمنظمين والدولة، الذي وضع الأمن السيبراني العملي والفعال بين الاحتياجات الرئيسية، وكان للسحب السريع للشركات الأجنبية المصنعة للمعدات الأمنية تأثير سلبي على ديناميكيات السوق، لكنه نما وأصبح مختلفًا".
يشار إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية في روسيا زاد خلال العام الماضي 2022، بنسبة 80%، حيث تم صد أكثر من 25000 هجوم على موارد الدولة و 1200 استهداف للبنية التحتية الحيوية بنجاح.