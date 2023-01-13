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https://sputnikarabic.ae/20230113/تقرير-يكشف-قصة-الكرة-الذهبية-التي-باعها-رونالدو-لملياردير-إسرائيلي-1072218340.html
تقرير يكشف قصة الكرة الذهبية التي باعها رونالدو لملياردير إسرائيلي
تقرير يكشف قصة الكرة الذهبية التي باعها رونالدو لملياردير إسرائيلي
كشف تقرير إعلامي مفاجأة كبيرة تتعلق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وإحدى كراته الذهبية الخمس التي توّج بها في مسيرته الكروية. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:09+0000
2023-01-13T08:09+0000
رياضة
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النجم البرتغالي عرض في السنوات الماضية إحدى كراته للبيع في مزاد علني.وهي أول كرة ذهبية يفوز بها برفقة فريق ريال مدريد، من أجل التبرع بقيمتها لأعمال خيرية.ليتمكن رجل أعمال إسرائيلي يُدعى إيدان عوفر، من الحصول على الكرة، بعدما دفع في المزاد ما يقرب من 645 ألف دولار أمريكي.وذهب ريع الجائزة لمؤسسة Make-A-Wish Foundation الأمريكية، وهي مؤسسة غير ربحية، تعنى بمساعدة الأطفال المرضى.وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الكرة التي بيعت لم تكن أصلية، وإنما نسخة طبق الأصل، طلبها رونالدو، وأن الأصلية توجد في متحف خاص في مدينة ماديرا مسقط رأس رونالدو.
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رياضة
رياضة

تقرير يكشف قصة الكرة الذهبية التي باعها رونالدو لملياردير إسرائيلي

08:09 GMT 13.01.2023
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منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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كشف تقرير إعلامي مفاجأة كبيرة تتعلق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وإحدى كراته الذهبية الخمس التي توّج بها في مسيرته الكروية.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النجم البرتغالي عرض في السنوات الماضية إحدى كراته للبيع في مزاد علني.
وهي أول كرة ذهبية يفوز بها برفقة فريق ريال مدريد، من أجل التبرع بقيمتها لأعمال خيرية.
ليتمكن رجل أعمال إسرائيلي يُدعى إيدان عوفر، من الحصول على الكرة، بعدما دفع في المزاد ما يقرب من 645 ألف دولار أمريكي.
وذهب ريع الجائزة لمؤسسة Make-A-Wish Foundation الأمريكية، وهي مؤسسة غير ربحية، تعنى بمساعدة الأطفال المرضى.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الكرة التي بيعت لم تكن أصلية، وإنما نسخة طبق الأصل، طلبها رونالدو، وأن الأصلية توجد في متحف خاص في مدينة ماديرا مسقط رأس رونالدو.
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