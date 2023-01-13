https://sputnikarabic.ae/20230113/توجه-مفوضين-أوروبيين-إلى-كييف-للتأكد-من-التزامها-بمعايير-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1072245910.html

توجه مفوضين أوروبيين إلى كييف للتأكد من التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

توجه مفوضين أوروبيين إلى كييف للتأكد من التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن بعض المفوضين الأوروبيين سيزورون أوكرانيا، في بداية فبراير/ شباط المقبل، للإطلاع على... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T18:42+0000

2023-01-13T18:42+0000

2023-01-13T18:42+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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بروكسل - سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، جددت المسؤولة الأوروبية تأكيدها على مواصلة الدعم لأوكرانيا والضغوط على موسكو، زاعمة بأنها (روسيا) حاولت تهديد الاتحاد الأوروبي باستخدام الغاز.وبالنسبة إلى بكين، أكدت فون دير لاين، على مواجهة منافسة غير عادلة للأعمال من قبل الصينيين.وكانت فون دير لاين، وقعت قبل أيام قليلة، في بروكسل، مع الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إعلانا مشتركا للتعاون والتنسيق، تضمن تعهداً بتعزيز التعاون لمواجهة ما وصفوها بالحرب الروسية على أوكرانيا، واعتبار أن الصين تشكل تحدياً في مواجهة عالم يراد تغييره- حسب صيغة الإعلان- الثالث من نوعه، الذي يتم توقيعه بين الأطراف الثلاثة منذ 2016.وتسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة وفي ظروف المواجهة المستعرة على أراضيها، عقب بدء العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، الذي تواصل لثماني سنوات، منذ العام 2014. ويأمل نظام كييف، من تسريع انضمامه إلى الاتحاد الأوربي، بزيادة الدعم الأوروبي والغربي له عسكرياً واقتصادياً في مواجهة روسيا، في الوقت الذي تطلب فيه المفوضية الأوروبية إنجاز تغيرات كبيرة (مالية واقتصادية واجتماعية) من قبل السلطات الأوكرانية الحالية، الشيء الذي يتطلب بحسب محللين سنوات عديدة لإنجازه.

https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-وزراء-السويد-المظاهرات-ضد-أردوغان-محاولة-لتعطيل-انضمام-ستوكهولم-وهلسنكي-إلى-الناتو-1072243835.html

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