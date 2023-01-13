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https://sputnikarabic.ae/20230113/توجه-مفوضين-أوروبيين-إلى-كييف-للتأكد-من-التزامها-بمعايير-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1072245910.html
توجه مفوضين أوروبيين إلى كييف للتأكد من التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
توجه مفوضين أوروبيين إلى كييف للتأكد من التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن بعض المفوضين الأوروبيين سيزورون أوكرانيا، في بداية فبراير/ شباط المقبل، للإطلاع على... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T18:42+0000
2023-01-13T18:42+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بروكسل - سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، جددت المسؤولة الأوروبية تأكيدها على مواصلة الدعم لأوكرانيا والضغوط على موسكو، زاعمة بأنها (روسيا) حاولت تهديد الاتحاد الأوروبي باستخدام الغاز.وبالنسبة إلى بكين، أكدت فون دير لاين، على مواجهة منافسة غير عادلة للأعمال من قبل الصينيين.وكانت فون دير لاين، وقعت قبل أيام قليلة، في بروكسل، مع الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إعلانا مشتركا للتعاون والتنسيق، تضمن تعهداً بتعزيز التعاون لمواجهة ما وصفوها بالحرب الروسية على أوكرانيا، واعتبار أن الصين تشكل تحدياً في مواجهة عالم يراد تغييره- حسب صيغة الإعلان- الثالث من نوعه، الذي يتم توقيعه بين الأطراف الثلاثة منذ 2016.وتسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة وفي ظروف المواجهة المستعرة على أراضيها، عقب بدء العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، الذي تواصل لثماني سنوات، منذ العام 2014. ويأمل نظام كييف، من تسريع انضمامه إلى الاتحاد الأوربي، بزيادة الدعم الأوروبي والغربي له عسكرياً واقتصادياً في مواجهة روسيا، في الوقت الذي تطلب فيه المفوضية الأوروبية إنجاز تغيرات كبيرة (مالية واقتصادية واجتماعية) من قبل السلطات الأوكرانية الحالية، الشيء الذي يتطلب بحسب محللين سنوات عديدة لإنجازه.
https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-وزراء-السويد-المظاهرات-ضد-أردوغان-محاولة-لتعطيل-انضمام-ستوكهولم-وهلسنكي-إلى-الناتو-1072243835.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

توجه مفوضين أوروبيين إلى كييف للتأكد من التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

18:42 GMT 13.01.2023
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن بعض المفوضين الأوروبيين سيزورون أوكرانيا، في بداية فبراير/ شباط المقبل، للإطلاع على وفائها بالمعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
بروكسل - سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، جددت المسؤولة الأوروبية تأكيدها على مواصلة الدعم لأوكرانيا والضغوط على موسكو، زاعمة بأنها (روسيا) حاولت تهديد الاتحاد الأوروبي باستخدام الغاز.
وأضافت بأن أسعار الغاز في أوروبا انخفضت، وأن المخازن ممتلئة بنسبة 83%.
وبالنسبة إلى بكين، أكدت فون دير لاين، على مواجهة منافسة غير عادلة للأعمال من قبل الصينيين.
كما عبرت عن ترحيب المفوضية الأوروبية بزيادة استثمار واشنطن في مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى تعزيز الحوار مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حلول لتأمين إعفاءات على غرار كندا والمكسيك.
السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
رئيس وزراء السويد: المظاهرات ضد أردوغان محاولة لتعطيل انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو
17:02 GMT
وكانت فون دير لاين، وقعت قبل أيام قليلة، في بروكسل، مع الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إعلانا مشتركا للتعاون والتنسيق، تضمن تعهداً بتعزيز التعاون لمواجهة ما وصفوها بالحرب الروسية على أوكرانيا، واعتبار أن الصين تشكل تحدياً في مواجهة عالم يراد تغييره- حسب صيغة الإعلان- الثالث من نوعه، الذي يتم توقيعه بين الأطراف الثلاثة منذ 2016.
وتسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة وفي ظروف المواجهة المستعرة على أراضيها، عقب بدء العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، الذي تواصل لثماني سنوات، منذ العام 2014. ويأمل نظام كييف، من تسريع انضمامه إلى الاتحاد الأوربي، بزيادة الدعم الأوروبي والغربي له عسكرياً واقتصادياً في مواجهة روسيا، في الوقت الذي تطلب فيه المفوضية الأوروبية إنجاز تغيرات كبيرة (مالية واقتصادية واجتماعية) من قبل السلطات الأوكرانية الحالية، الشيء الذي يتطلب بحسب محللين سنوات عديدة لإنجازه.
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