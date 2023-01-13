https://sputnikarabic.ae/20230113/جندي-أوكراني-يكشف-إن-كييف-تخلت-عن-وحدته-في-سوليدار-بدون-طعام-وذخيرة-1072214188.html

جندي أوكراني يكشف إن كييف تخلت عن وحدته في سوليدار بدون طعام وذخيرة

جندي أوكراني يكشف إن كييف تخلت عن وحدته في سوليدار بدون طعام وذخيرة

موسكو - سبوتنيك. قال الجندي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عبر الهاتف: "حاولنا سحب أنفسنا... إذا لم يكن هناك أمر بالانسحاب اليوم، فلن يكون لدينا على الأرجح وقت... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T03:14+0000

2023-01-13T03:14+0000

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موسكو - سبوتنيك. قال الجندي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عبر الهاتف: "حاولنا سحب أنفسنا... إذا لم يكن هناك أمر بالانسحاب اليوم، فلن يكون لدينا على الأرجح وقت للمغادرة... قيل لنا إنه سيتم سحبنا. والآن تم التخلي عنا للتو".وأضاف إن "وحدته نفدت من الطعام، وكانت المياه تنفد، وكان لديها بعض الذخيرة والعديد من الجنود الجرحى".وتابع: "كانت عملية الإجلاء الأخيرة قبل ثلاثة أيام. كان الأمر هو الصمود حتى النهاية. إذا حكمنا من خلال أصوات المعركة، فإن جيراننا [الوحدات الأخرى] إما انسحبوا أو أمروا بالانسحاب، ولكن قيل لنا أن نصمد".وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إن الوحدات المحمولة جوا الروسية عزلت الأجزاء الشمالية والجنوبية من سوليدار.وفي وقت لاحق من اليوم، قال رئيس الشركة العسكرية الخاصة لمجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، إن المدينة أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.وفتح الاستيلاء على سوليدار الطريق أمام رأس جسر سلوفيانسك وكراماتورسك، والذي يمكن أن يصبح نقطة تحول في السيطرة على كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية من أوكرانيا، وفقا لرئيس دينيس بوشيلين بالنيابة.

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