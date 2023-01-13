https://sputnikarabic.ae/20230113/دواء-روسي-جديد-يثبت-فاعليته-في-حماية-ذاكرة-مرضى-ألزهايمر-1072216502.html

دواء روسي جديد يثبت فاعليته في حماية ذاكرة مرضى ألزهايمر

دواء روسي جديد يثبت فاعليته في حماية ذاكرة مرضى ألزهايمر

طور باحثو مختبر التنكس العصبي الجزيئي التابع لجامعة سان بطرسبورغ الروسية، دواءً من شأنه المحافظة على ذاكرة مرضى ألزهايمر من التدهور ومكافحة المرض. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T06:58+0000

2023-01-13T06:58+0000

2023-01-13T06:58+0000

مجتمع

الصحة

روسيا

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وقالت وكالة "AK&M" الروسية إن اختبارات الدواء الجديد التي أجراها الباحثون على الحيوانات المخبرية أثبتت فعالية العقار.من جانبها، تقول يلينا بوبوغايفا، كبيرة الباحثين في مختبر التنكس العصبي الجزيئي في جامعة سان بطرسبورغ إن هذا العقار "يهدف للحد من فقدان الروابط بين الخلايا، ما يساعد على حفظ الذاكرة، وفي حالة مرضى ألزهايمر يبدأ بتلف الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ، فإذا تمكنا من إبطاء هذه العملية، فسوف نؤخر ظهور أعراض المرض".أثبتت تجارب العقار على الحيوانات التي كانت تعاني من مشكلات في الذاكرة، فاعلية العقار في اختراق الحاجز الدموي الدماغي ليصل إلى الدماغ ما يؤثر إيجابيا على الروابط بين الخلايا، ما يعمل على استعادة الذاكرة.ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة، أن يعكف الباحثون على دراسة جميع جوانب تناول العقار من حيث السمية والطفرة والآثار الجانبية، ليخضع بعد ذلك للاختبارات السريرية.وفي وقت سابق، حذر أطباء من آثار جانبية خطرة، للعقار الجديد الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإبطاء التدهور المعرفي للمرضى الذين ‏يعانون من مرض ألزهايمر". ‏وتم تطوير الدواء الجديد، الذي يحمل اسم "ليكاناماب"، من قبل شركة "إيساي" اليابانية وشركة "بيوجين" الأمريكية، وتمت إجازته عقب الموافقة على عقار جديد آخر لعلاج "ألزهايمر" يدعى "أدولهيم"، والذي انتقده تحقيق في الكونغرس الأمريكي بسبب "مخالفات" مزعومة.وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت الدكتورة شارون كوهين، من "برنامج تورنتو للذاكرة": "عرفنا منذ سنوات عديدة أنه مع جميع الأدوية في هذه الفئة تقريبا يمكن أن تكون هناك آثار جانبية بشذوذ التصوير المرتبط بالأميلويد (ARIA)"، وهو تورم المخ أو النزيف فيه.وذكرت الشبكة الأمريكية أنه تم تسجيل 6 وفيات بين المرضى الذين تناولوا العقار في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

https://sputnikarabic.ae/20230107/أمريكا-تجيز-رسميا-علاج-فعال-للقضاء-على-ألزهايمر-1072008554.html

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