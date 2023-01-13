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https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-السياسة-الخارجية-للاتحاد-الأوروبي-يدعو-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لزيارة-بروكسل-1072214039.html
رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل
رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل
قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فونتيلز إنه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين لزيارة بروكسل لمواصلة الحوار في إطار مجلس... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T02:19+0000
2023-01-13T02:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة على الموقع الإلكتروني: "اتفق نائب رئيس الموارد البشرية ووزير الخارجية كوهين على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لمواصلة حوارهما شخصيا، ربما في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير. كما دعا نائب رئيس الموارد البشرية كوهين إلى بروكسل".وفقا للبيان، فإن الجانبين "بحاجة إلى مواجهة" الصراع الأوكراني وتعاون روسيا العسكري مع إيران.وخلال المحادثة الهاتفية بين بوريل وكوهين، "رحب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بتطبيع إسرائيل للعلاقات مع عدد من الدول العربية، وكرر استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا التطور وأعرب عن أمله في أن يكون لذلك تأثير إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط".وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في أوائل يناير إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى التعاون مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة "على أساس القيم المشتركة" ودعا إسرائيل وفلسطين إلى تخفيف حدة التوترات، مذكرا البلدين بأهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليمين الدستورية في 29 ديسمبر.
https://sputnikarabic.ae/20230112/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لزيارة-بروكسل-1072212233.html
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إسرائيل, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار العالم الآن

رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل

02:19 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورأعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فونتيلز إنه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين لزيارة بروكسل لمواصلة الحوار في إطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفقا لما ذكرته خدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS)، الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة على الموقع الإلكتروني: "اتفق نائب رئيس الموارد البشرية ووزير الخارجية كوهين على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لمواصلة حوارهما شخصيا، ربما في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير. كما دعا نائب رئيس الموارد البشرية كوهين إلى بروكسل".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل
أمس, 20:39 GMT
وفقا للبيان، فإن الجانبين "بحاجة إلى مواجهة" الصراع الأوكراني وتعاون روسيا العسكري مع إيران.
وخلال المحادثة الهاتفية بين بوريل وكوهين، "رحب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بتطبيع إسرائيل للعلاقات مع عدد من الدول العربية، وكرر استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا التطور وأعرب عن أمله في أن يكون لذلك تأثير إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط".
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في أوائل يناير إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى التعاون مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة "على أساس القيم المشتركة" ودعا إسرائيل وفلسطين إلى تخفيف حدة التوترات، مذكرا البلدين بأهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليمين الدستورية في 29 ديسمبر.
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