https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-في-النواب-الأمريكي-يطالب-بتحقيق-حول-انسحاب-قوات-بلاده-من-أفغانستان-1072223167.html

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في "النواب الأمريكي" يطالب بتحقيق حول انسحاب قوات بلاده من أفغانستان

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في "النواب الأمريكي" يطالب بتحقيق حول انسحاب قوات بلاده من أفغانستان

طالب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، بفتح تحقيق حول انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T10:04+0000

2023-01-13T10:04+0000

2023-01-13T10:04+0000

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ووفقا لـ "سي إن إن"، طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، من وزارة الخارجية عددًا كبيرًا من الوثائق المتعلقة بانسحاب إدارة بايدن من أفغانستان، في إشارة إلى إطلاقه رسميا تحقيقا تجريه اللجنة التي يقودها الجمهوريون مؤخرًا فيما وصفوه بـ "الخروج الفوضوي" من أفغانستان.ومنح نائب ولاية تكساس مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الوزارة مهلة حتى الـ 26 من يناير/ كانون الثاني الجاري، من أجل الرد، مهددًا بصلاحية الاستدعاء إذا لم تمتثل الوزارة.ووفقا لـ"سي إن إن"، كتب ماكول إلى وزير الخارجية توني بلينكن رسالة جاء فيها: "من الضروري أن تقدم وزارة الخارجية ردودًا كاملة على هذه الطلبات الطويلة الأمد، ولن تتسامح اللجنة مع استمرار التأخير".التحقيق في الانسحاب من أفغانستان في عام 2021، هو مجرد واحد من العديد من التحقيقات التي تتعلق بقرارات اتخذتها إدارة بايدن، والتي بدأ الجمهوريون في مجلس النواب في دفعها إلى الأمام.وقد طلب ماكول، في الرسالة المؤلفة من 10 صفحات، قائمة بجميع الاجتماعات المشتركة بين الوكالات المتعلقة بالانسحاب الذي حدث أثناء إدارة بايدن، كما طلب معلومات عن جميع اللقاءات مع طالبان منذ يناير 2021.وتشمل الأسئلة التي تم توجيهها إلى وزارة الخارجية: "ما هي نوايا الإدارة لإلغاء و / أو إعادة برمجة المساعدة الأجنبية في أفغانستان؟" و "ما هي علاقة حكومة الولايات المتحدة الحالية مع طالبان؟" و"ما هي حالة معالجة طلبات تأشيرة SIV و P1 و P2؟"وكان ماكول وزملاؤه الجمهوريون في اللجنة قد أرسلوا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، ثلاثة طلبات على الأقل للحصول على معلومات مماثلة العام الماضي، لكنهم كانوا وقتها من الأقلية ولم تقدم الوزارة المعلومات المطلوبة، ولكن الآن بعد أن أصبح الجمهوريون يشكلون الأغلبية في مجلس النواب، فإنهم يتمتعون بسلطة أكبر لممارسة السلطة ويمكنهم قانونًا مطالبة الإدارة بإعطائهم المعلومات.من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الخميس: "لقد كان تعاونًا بناءً حقًا - على الأقل من وجهة نظرنا - .. التعامل بالأمس مع الرئيس ماكول كان بداية تلك المشاركة مع الكونغرس 118، لكننا نتوقع المزيد في المستقبل".وعندما سئل عما إذا كانت الوزارة ستمتثل لطلبات المستندات المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان، تجنب برايس الرد الصريح، وقال: "بشكل عام، إن إدارة بايدن تؤمن بفائدة وضرورة وظائف الكونغرس، ونتطلع إلى مواصلة مشاركتنا مع هذا الكونغرس في تلك المجالات التي تهمهم والأهم من ذلك أنها ذات أولوية للشعب الأمريكي".طالع أيضا: بوتين: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خلق أزمة جديدة

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