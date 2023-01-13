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https://sputnikarabic.ae/20230113/رمسيس-الثاني-يعود-إلى-باريس-بعد-نصف-قرن-عالم-مصريات-كاد-يبكي-من-الخبر-1072241579.html
رمسيس الثاني يعود إلى باريس بعد نصف قرن... عالم مصريات كاد يبكي من الخبر
رمسيس الثاني يعود إلى باريس بعد نصف قرن... عالم مصريات كاد يبكي من الخبر
بعد غياب نحو نصف قرن من عرضه في باريس في العام 1976، يعود تابوت الفرعون المصري رمسيس الثاني، أحد أشهر ملوك المصريين القدماء إلى فرنسا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T15:34+0000
2023-01-13T15:34+0000
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وقال عالم المصريات والأستاذ في كلية متحف "اللوفر"، دومينيك فارو، وهو المنسق العلمي للمعرض الذي يحمل عنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"، في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه كاد يبكي عندما علم بأن التابوت الملكي سيصل إلى باريس، وأنه سيتمكن من رؤيته مجددا.وروى فارو أنّه كان في الـ16 من عمره عندما أقيم المعرض سنة 1976 في "غران باليه"، وأضاف: "كان موجودا في غرفتي على ملصق كبير. ذهبت لرؤيته 8 مرات متتالية".ويُعد رمسيس الثاني، وهو من حُكّام الأسرة الفرعونية الـ19، أحد أشهر الفراعنة، وقد حكم لمدة 67 عاما، وكان قائدا عسكريا مهما، وبنى عددا كبيرا من المعابد.وبدأ هذا المعرض المتنقّل في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية سنة 2022، ويستمر في مدينة سيدني الأسترالية في الخريف المقبل، غير أنّ التابوت الحجري لن يُعرض إلا في فرنسا، في الفترة الممتدة من 7 أبريل/نيسان إلى 6 سبتمبر/أيلول.ويضمّ المعرض أدوات لا حصر لها، ومجوهرات من الذهب والفضة الصلبة، وتماثيل وتمائم (تعويذات) وأقنعة وتوابيت أخرى.ويُعرض التابوت فارغا، لأن القانون المصري يحظر إخراج المومياوات الملكية من البلاد.
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رمسيس الثاني يعود إلى باريس بعد نصف قرن... عالم مصريات كاد يبكي من الخبر

15:34 GMT 13.01.2023
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquitiesالشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني في مصر
الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquities
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بعد غياب نحو نصف قرن من عرضه في باريس في العام 1976، يعود تابوت الفرعون المصري رمسيس الثاني، أحد أشهر ملوك المصريين القدماء إلى فرنسا.
وقال عالم المصريات والأستاذ في كلية متحف "اللوفر"، دومينيك فارو، وهو المنسق العلمي للمعرض الذي يحمل عنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"، في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه كاد يبكي عندما علم بأن التابوت الملكي سيصل إلى باريس، وأنه سيتمكن من رؤيته مجددا.
وروى فارو أنّه كان في الـ16 من عمره عندما أقيم المعرض سنة 1976 في "غران باليه"، وأضاف: "كان موجودا في غرفتي على ملصق كبير. ذهبت لرؤيته 8 مرات متتالية".
ويُعد رمسيس الثاني، وهو من حُكّام الأسرة الفرعونية الـ19، أحد أشهر الفراعنة، وقد حكم لمدة 67 عاما، وكان قائدا عسكريا مهما، وبنى عددا كبيرا من المعابد.
وبدأ هذا المعرض المتنقّل في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية سنة 2022، ويستمر في مدينة سيدني الأسترالية في الخريف المقبل، غير أنّ التابوت الحجري لن يُعرض إلا في فرنسا، في الفترة الممتدة من 7 أبريل/نيسان إلى 6 سبتمبر/أيلول.
ويضمّ المعرض أدوات لا حصر لها، ومجوهرات من الذهب والفضة الصلبة، وتماثيل وتمائم (تعويذات) وأقنعة وتوابيت أخرى.
ويُعرض التابوت فارغا، لأن القانون المصري يحظر إخراج المومياوات الملكية من البلاد.
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