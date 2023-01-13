https://sputnikarabic.ae/20230113/روسيا-لا-تتفق-مع-موقف-تركيا-حول-خطة-السلام-الأوكرانية-المزعومة-ولا-تقبلها-1072232599.html
روسيا لا تتفق مع موقف تركيا حول "خطة السلام الأوكرانية المزعومة" ولا تقبلها
روسيا لا تتفق مع موقف تركيا حول "خطة السلام الأوكرانية المزعومة" ولا تقبلها
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا لا تتفق مع موقف تركيا، التي تدعم "خطة السلام الأوكرانية المزعومة". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T11:35+0000
2023-01-13T11:35+0000
2023-01-13T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفًا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة.وكانت زاخاروفا قالت في إفادة صحفية سابقة، إن ما يشاع حول خطة السلام المزعومة "فكرة سخيفة وحملة استعراضية أخرى من جانب واشنطن، التي تحاول مؤخراً تقديم نظام كييف على أنه الآن صانع سلام"، مؤكدةً أن "مبادرات سلام كييف لا قيمة لها".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بأن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة في نهاية فبراير/ شباط، مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه لم يتلق دعوة للمشاركة في قمة السلام الأوكرانية المقترحة، ولكنه على استعداد للتوسط في أية محادثات سلام.وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنه لا توجد حتى الآن أي "خطة سلام" لأوكرانيا، وأن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم المتعلقة بأراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن تكون سلمية، وذلك في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي انضمت إلى روسيا خلال العملية العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/روسيا-فكرة-أوكرانيا-حول-قمة-سلام-مجرد-حيلة-علاقات-عامة-أمريكية---1071719264.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا لا تتفق مع موقف تركيا حول "خطة السلام الأوكرانية المزعومة" ولا تقبلها
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا لا تتفق مع موقف تركيا، التي تدعم "خطة السلام الأوكرانية المزعومة".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفًا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، يوم الخميس: "نحن على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، ولا يمكننا الاتفاق معه، فمن غير المرجح أن يسهم دعم أنقرة لهذا المشروع في البحث عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا".
29 ديسمبر 2022, 09:42 GMT
وأضافت: "لقد أكدنا مرارا وتكرار أن هذه الخطة غير مقبولة لبلدنا".
وكانت زاخاروفا قالت في إفادة صحفية سابقة، إن ما يشاع حول خطة السلام المزعومة "فكرة سخيفة وحملة استعراضية أخرى من جانب واشنطن، التي تحاول مؤخراً تقديم نظام كييف على أنه الآن صانع سلام"، مؤكدةً أن "مبادرات سلام كييف لا قيمة لها".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بأن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة في نهاية فبراير/ شباط، مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.
وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه لم يتلق دعوة للمشاركة في قمة السلام الأوكرانية المقترحة، ولكنه على استعداد للتوسط في أية محادثات سلام.
وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنه لا توجد حتى الآن أي "خطة سلام" لأوكرانيا، وأن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم المتعلقة بأراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن تكون سلمية، وذلك في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي انضمت إلى روسيا خلال العملية العسكرية.