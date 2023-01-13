https://sputnikarabic.ae/20230113/زلزال-بقوة-45-ريختر-يضرب-سوريا-1072217844.html
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سوريا
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سوريا
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الخميس. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T07:55+0000
2023-01-13T07:55+0000
2023-01-13T07:55+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، ذكر المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي، وعلى مسافة تبعد 43 كم شمال غرب مدينة حماة.ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن وقوع خسائر.يذكر أن مدينة حماة قد تعرضت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بينما تعرضت مدينة إدلب لزلزال بقوة 4.8 درجة في الشهر نفسه.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سوريا
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الخميس.
وحسب وكالة الأنباء السورية، ذكر
المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي، وعلى مسافة تبعد 43 كم شمال غرب مدينة حماة.
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن وقوع خسائر.
يذكر أن مدينة حماة قد تعرضت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بينما تعرضت مدينة إدلب لزلزال بقوة 4.8 درجة في الشهر نفسه.