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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/سياسي-أمريكي-يؤكد-انتصار-روسيا-الحاسم-على-الناتو-1072217308.html
سياسي أمريكي يؤكد انتصار روسيا "الحاسم" على "الناتو"
سياسي أمريكي يؤكد انتصار روسيا "الحاسم" على "الناتو"
قال السياسي الجمهوري الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم كنتاكي، جيفري يونغ، إن الجيش الروسي ينجح في العملية الخاصة في أوكرانيا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T07:41+0000
2023-01-13T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب على تويتر: "لا تزال أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يخسران بشكل حاسم، ولا تزال روسيا تنجح بثقة. كان هذا هو الحال منذ بداية /آذار حتى اليوم. روسيا لا يمكنها الخسارة في هذا الصراع، والناتو وأكرانيا لا يمكنهما الانتصار".أرفق يونغ رابطًا إلى المنشور الخاص بخبر سيطرة القوات الروسية على سوليدار.تمكن الجيش الروسي، هذا الأسبوع، بفضل العمليات الهجومية من حصار سوليدار من الشمال والجنوب. وفقًا لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تم تطهير المدينة تمامًا من القوات المسلحة لأوكرانيا. قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن السيطرة على سوليدار ستحسن بشكل كبير الوضع لتحرير أرتيموفسك.
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روسيا

سياسي أمريكي يؤكد انتصار روسيا "الحاسم" على "الناتو"

07:41 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال السياسي الجمهوري الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم كنتاكي، جيفري يونغ، إن الجيش الروسي ينجح في العملية الخاصة في أوكرانيا.
وكتب على تويتر: "لا تزال أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي يخسران بشكل حاسم، ولا تزال روسيا تنجح بثقة. كان هذا هو الحال منذ بداية /آذار حتى اليوم. روسيا لا يمكنها الخسارة في هذا الصراع، والناتو وأكرانيا لا يمكنهما الانتصار".
أرفق يونغ رابطًا إلى المنشور الخاص بخبر سيطرة القوات الروسية على سوليدار.
تمكن الجيش الروسي، هذا الأسبوع، بفضل العمليات الهجومية من حصار سوليدار من الشمال والجنوب. وفقًا لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تم تطهير المدينة تمامًا من القوات المسلحة لأوكرانيا. قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن السيطرة على سوليدار ستحسن بشكل كبير الوضع لتحرير أرتيموفسك.
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