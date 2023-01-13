https://sputnikarabic.ae/20230113/عبد-اللهيان-يعلن-استعداد-إيران-لتشكيل-ترويكا-دول-الجنوب-1072216033.html
عبد اللهيان يعلن استعداد إيران لتشكيل "ترويكا دول الجنوب"
عبد اللهيان يعلن استعداد إيران لتشكيل "ترويكا دول الجنوب"
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، استعداد إيران للتعاون مع مجموعة "العشرين". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T06:45+0000
2023-01-13T06:45+0000
2023-01-13T06:54+0000
إيران
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
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وأفادت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان، جاءت خلال مشاركته في ندوة "صوت الجنوب" عبر الفيديو كونفرانس، والتي طرح خلالها الرؤية الإيرانية حيال القضايا والملفات العالمية الحالية ودور دول الجنوب على الساحة الدولية.وأكد عبد اللهيان أن المجتمع الدولي يعيش أزمات متعددة ومعقدة في ظل عودة فيروس كورونا "Covid-19" ومحاربة الإرهاب وأزمة الغذاء والتخلف، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الفاعلة استخدمت جهودها لمصالحها الأحادية، عبر التأثير على المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى اتخاذ خطوات عملية لتوطيد السلام والاستقرار والأمن العالمي، معلنًا استعداد بلاده للتعاون لتشكيل "ترويكا دول الجنوب" بهدف ضمان مصالح شعوب الجنوب لتحقيق الاستقرار في أمن الطاقة حول العالم.وعزا عبد اللهيان تشكيل تلك الترويكا إلى "تضافر الجهود من أجل الأمن الغذائي وسلاسل التوريد والتعاون المتعدد الأوجه في مجال النقل والاتصالات والترانزيت والاستخدام العادل والسلمي للطاقة النووية والتحرك نحو نزع السلاح النووي العام في العالم، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التسامح الديني، وإنشاء إعلام مستقل للجنوب".وحول البرنامج النووي الإيراني، أشار عبد اللهيان إلى أن بلاده لديها إرادة قوية لاستيفاء حقها بشأن الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، لافتًا إلى أن إيران ملتزمة بتحقيق الاتفاق النووي بحسن النية وعلى أساس المساواة.ويشار إلى أنه شارك في ندوة "صوت الجنوب" من خلال الفيديو كونفرانس، وزراء خارجية الهند، وهي البلد المضيف، بالإضافة إلى كينيا وأوغندا وتونس وسلطنة عمان وأرمينيا وبنما وجورجيا وجامايكا.
https://sputnikarabic.ae/20230112/خامنئي-العدو-دخل-الأحداث-الأخيرة-في-إيران-بخطة-شاملة-لكنه-أخطأ-الحسابات-1072197067.html
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إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
عبد اللهيان يعلن استعداد إيران لتشكيل "ترويكا دول الجنوب"
06:45 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 06:54 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، استعداد إيران للتعاون مع مجموعة "العشرين".
وأفادت وكالة
إرنا، اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان، جاءت خلال مشاركته في ندوة "صوت الجنوب" عبر الفيديو كونفرانس، والتي طرح خلالها الرؤية الإيرانية حيال القضايا والملفات العالمية الحالية ودور دول الجنوب على الساحة الدولية.
وأكد عبد اللهيان أن المجتمع الدولي يعيش أزمات متعددة ومعقدة في ظل عودة فيروس كورونا
"Covid-19" ومحاربة الإرهاب وأزمة الغذاء والتخلف، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الفاعلة استخدمت جهودها لمصالحها الأحادية، عبر التأثير على المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.
ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى اتخاذ خطوات عملية لتوطيد السلام والاستقرار والأمن العالمي، معلنًا استعداد بلاده للتعاون لتشكيل "ترويكا دول الجنوب" بهدف ضمان مصالح شعوب الجنوب لتحقيق الاستقرار في أمن الطاقة حول العالم.
وعزا عبد اللهيان تشكيل تلك الترويكا إلى "تضافر الجهود من أجل الأمن الغذائي وسلاسل التوريد والتعاون المتعدد الأوجه في مجال النقل والاتصالات والترانزيت والاستخدام العادل والسلمي للطاقة النووية والتحرك نحو نزع السلاح النووي العام في العالم، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التسامح الديني، وإنشاء إعلام مستقل للجنوب".
وحول البرنامج النووي الإيراني، أشار عبد اللهيان إلى أن بلاده لديها إرادة قوية لاستيفاء حقها بشأن الاستفادة من الطاقة النووية
للأغراض السلمية، لافتًا إلى أن إيران ملتزمة بتحقيق الاتفاق النووي بحسن النية وعلى أساس المساواة.
ويشار إلى أنه شارك في ندوة "صوت الجنوب" من خلال الفيديو كونفرانس، وزراء خارجية الهند، وهي البلد المضيف، بالإضافة إلى كينيا وأوغندا وتونس وسلطنة عمان وأرمينيا وبنما وجورجيا وجامايكا.