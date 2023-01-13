https://sputnikarabic.ae/20230113/عودة-مذنب-أخضر-سجل-آخر-ظهور-له-في-العصر-الحجري-يمكن-مشاهدته-بهذه-الطريقة-1072240197.html

عودة "مذنب أخضر" سجل آخر ظهور له في العصر الحجري... يمكن مشاهدته بهذه الطريقة

عودة "مذنب أخضر" سجل آخر ظهور له في العصر الحجري... يمكن مشاهدته بهذه الطريقة

يمر مذنب يُدعى "C/2022 E3 (ZTF)" بالقرب من الأرض لأول مرة منذ 50 ألف عام في الأول من فبراير/ شباط، ما يعني أنه عند آخر مرة مر بها كوكبنا، كان الإنسان العاقل لا... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T15:07+0000

2023-01-13T15:07+0000

2023-01-13T15:07+0000

مجتمع

علوم

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ولكن ليس عليك الانتظار حتى فبراير لرؤية المذنب؛ هناك عدة طرق لرصده قبل أن يصل لأقرب نقطة له من الأرض، حسبما ذكر موقع "لايف ساينس".وبلغ المذنب "الحضيض الشمسي" يوم أمس الخميس، أي أنه وصل أقرب نقطة له من الشمس، وعندما تمر المذنبات بالقرب من الشمس، يتبخر الجليد مما يعني أنه يتحول إلى غاز، متخطياً المرحلة السائلة يخلق هذا التسامي توهجا من وجهة نظرنا.وفي حال لم تكن ظروف المشاهدة مثالية في منطقتك، فيمكنك ضبط البث المباشر المقدم من مشروع التلسكوب الافتراضي (فيرتشوال تيليسكوب).وحتى في المناطق ذات التلوث الضوئي الأقل، كلما اقترب المذنب من الأرض، كلما انتشر ضوءه على مساحة أكبر.وتم اكتشاف المذنب "C/2022 E3" بواسطة فرانك ماسي وبرايس بولين في مارس/ آذار 2022.ورصد الفلكيون المذنب باستخدام مرفق "زويكي" في مرصد "بالومار" في جنوب كاليفورنيا.وفي وقت اكتشافه، كان المذنب داخل مدار كوكب المشتري على بعد 643 مليون كيلومتر تقريبًا من الشمس.

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