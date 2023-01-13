https://sputnikarabic.ae/20230113/فيرجن-أوربت-توضح-سبب-فشل-أول-مهمة-بريطانية-في-الوصول-إلى-الفضاء-1072240082.html
"فيرجن أوربت" توضح سبب فشل أول مهمة بريطانية في الوصول إلى الفضاء
"فيرجن أوربت" توضح سبب فشل أول مهمة بريطانية في الوصول إلى الفضاء
كشفت شركة "فيرجن أوربت" المشغلة، عن السبب وراء فشل أول مهمة فضائية بريطانية وأوروبية في الوصول إلى المدار. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T15:01+0000
2023-01-13T15:01+0000
2023-01-13T15:01+0000
مجتمع
بريطانيا
منوعات
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وكتبت في بيان لها أن فشل أول إطلاق فضاء مداري على الإطلاق من الأراضي البريطانية كان سببه "إغلاق سابق" لأوانه لصاروخها، وفقا لموقع "إنغادجيت".وكان الصاروخ التابع لشركة "فيرجن أوربت"، الذي أطلق من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، أبلغ عن خلل حال دون وصوله إلى مداره، وفقا لما أعلنته الشركة.وقالت الشركة في بيانها الصادر، أمس الخميس، إنه "على ارتفاع حوالي 180 كم، شهدت المرحلة العليا حالة شاذة، وقد أنهى هذا الوضع الشاذ قبل الأوان أول حرق للمرحلة العليا، لينهى هذا الحدث المهمة، مع عودة مكونات الصاروخ وحمولته إلى الأرض داخل ممر الأمان المعتمد، دون الوصول إلى المدار على الإطلاق".وأعلنت شركة "فيرجن أوربت" في بيانها عن إجرائها تحقيقا "رسميا" في الأسباب الجذرية للشذوذ، والذي سيقوده جيم سبونيك، الذي طور أنظمة الإطلاق "أطلس" و"دلتا"، بالإضافة إلى تشاد فورستر، كبير مهندسي "فيرجن أوربت".وأكدت الشركة أنها تجري اتصالات بالفعل مع مسؤولين بريطانيين، لإعادة جدولة إطلاق المهمة الفضائية في أواخر عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230110/إخفاق-بريطاني-وأوروبي-في-مجال-الفضاء-صاروخ-فيرجن-أوربت-يفشل-في-الوصول-إلى-المدار-1072099779.html
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بريطانيا, منوعات
"فيرجن أوربت" توضح سبب فشل أول مهمة بريطانية في الوصول إلى الفضاء
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كشفت شركة "فيرجن أوربت" المشغلة، عن السبب وراء فشل أول مهمة فضائية بريطانية وأوروبية في الوصول إلى المدار.
وكتبت في بيان لها أن فشل أول إطلاق فضاء مداري على الإطلاق من الأراضي البريطانية كان سببه "إغلاق سابق" لأوانه لصاروخها، وفقا لموقع
"إنغادجيت".
وكان الصاروخ التابع لشركة "فيرجن أوربت"، الذي أطلق من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، أبلغ عن خلل حال دون وصوله إلى مداره
، وفقا لما أعلنته الشركة.
وقالت الشركة في بيانها الصادر، أمس الخميس، إنه "على ارتفاع حوالي 180 كم، شهدت المرحلة العليا حالة شاذة، وقد أنهى هذا الوضع الشاذ قبل الأوان أول حرق للمرحلة العليا، لينهى هذا الحدث المهمة، مع عودة مكونات الصاروخ وحمولته إلى الأرض داخل ممر الأمان المعتمد، دون الوصول إلى المدار على الإطلاق".
وأعلنت شركة "فيرجن أوربت" في بيانها عن إجرائها تحقيقا "رسميا" في الأسباب الجذرية للشذوذ، والذي سيقوده جيم سبونيك، الذي طور أنظمة الإطلاق "أطلس" و"دلتا"، بالإضافة إلى تشاد فورستر، كبير مهندسي "فيرجن أوربت".
وأكدت الشركة أنها تجري اتصالات بالفعل مع مسؤولين بريطانيين، لإعادة جدولة إطلاق المهمة الفضائية في أواخر عام 2023.