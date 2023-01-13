https://sputnikarabic.ae/20230113/كتاب-بايدن-يرفض-التحدث-بحرية-بالقرب-من-حراسه-الشخصيين-1072244417.html
كتاب: بايدن يرفض التحدث "بحرية" بالقرب من حراسه الشخصيين
كتاب: بايدن يرفض التحدث "بحرية" بالقرب من حراسه الشخصيين
يزعم كتاب جديد سيصدر خلال الشهر الجاري، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يثق في عملاء الخدمة السرية الأمريكية، الذين يتولون حراسته. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T17:32+0000
2023-01-13T17:32+0000
2023-01-13T17:32+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069944140_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_87f4de8b7d068ce068ff79b0bc9bbd18.jpg
وأشار كريس ويبل، في كتابه "The Fight of his Life" (معركة حياته)، أن السر وراء عدم ثقة بايدن في حراسه الشخصيين هو اعتقاده أنه ما زالوا يكنون الولاء إلى سلفه، دونالد ترامب، وفقا لموقع "فوكس".وأضاف أن درجة عدم ثقة بايدن في الخدمة السرية تصل إلى أنه يرفض التحدث بحرية بالقرب من العملاء الذين يحرسونه.كما ورد في الكتاب أن جو بايدن يعتقد أن عملاء الخدمة السرية كذبوا بشأن حادثة، زعموا فيها أن كلبه الخاص من سلالة "الراعي الألماني" قام بعض أحد زملائهم.ويحتوي الكتاب، الذي من المقرر أن يطرح في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، على العديد من الأمثلة التي توضح بالتفصيل مخاوف بايدن، ومخاوفه بشأن محاولات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المحتملة للعودة إلى السلطة من جديد، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.وأصدر البيت الأبيض بيانا رفض فيه تأكيد أو نفي أي من المزاعم الواردة في كتاب "معركة حياته"، بحسب "فوكس".
https://sputnikarabic.ae/20221222/كتاب-جديد-بايدن-وصف-نائبته-كامالا-هاريس-بـعمل-قيد-الإنجاز-وعبر-عن-إحباطه-منها--1071499281.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069944140_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_827abc02a016e54e28e0099e4afd43b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
كتاب: بايدن يرفض التحدث "بحرية" بالقرب من حراسه الشخصيين
تابعنا عبر
يزعم كتاب جديد سيصدر خلال الشهر الجاري، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يثق في عملاء الخدمة السرية الأمريكية، الذين يتولون حراسته.
وأشار كريس ويبل، في كتابه "The Fight of his Life" (معركة حياته)، أن السر وراء عدم ثقة بايدن في حراسه الشخصيين هو اعتقاده أنه ما زالوا يكنون الولاء إلى سلفه، دونالد ترامب، وفقا لموقع
"فوكس".
وأضاف أن درجة عدم ثقة بايدن في الخدمة السرية تصل إلى أنه يرفض التحدث بحرية بالقرب من العملاء الذين يحرسونه.
كما ورد في الكتاب أن جو بايدن يعتقد أن عملاء الخدمة السرية كذبوا بشأن حادثة، زعموا فيها أن كلبه الخاص من سلالة "الراعي الألماني" قام بعض أحد زملائهم.
22 ديسمبر 2022, 17:41 GMT
ويحتوي الكتاب، الذي من المقرر أن يطرح في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، على العديد من الأمثلة التي توضح بالتفصيل مخاوف بايدن، ومخاوفه بشأن محاولات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المحتملة للعودة إلى السلطة من جديد، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وأصدر البيت الأبيض بيانا رفض فيه تأكيد أو نفي أي من المزاعم الواردة في كتاب "معركة حياته"، بحسب "فوكس".