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https://sputnikarabic.ae/20230113/كتاب-بايدن-يرفض-التحدث-بحرية-بالقرب-من-حراسه-الشخصيين-1072244417.html
كتاب: بايدن يرفض التحدث "بحرية" بالقرب من حراسه الشخصيين
كتاب: بايدن يرفض التحدث "بحرية" بالقرب من حراسه الشخصيين
يزعم كتاب جديد سيصدر خلال الشهر الجاري، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يثق في عملاء الخدمة ‏السرية الأمريكية، الذين يتولون حراسته.‏ 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T17:32+0000
2023-01-13T17:32+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
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وأشار كريس ويبل، في كتابه "The Fight of his Life" (معركة حياته)، أن السر وراء عدم ثقة بايدن في حراسه الشخصيين هو اعتقاده أنه ما زالوا يكنون الولاء إلى سلفه، دونالد ترامب، وفقا لموقع "فوكس".وأضاف أن درجة عدم ثقة بايدن في الخدمة السرية تصل إلى أنه يرفض التحدث بحرية بالقرب من العملاء الذين يحرسونه.كما ورد في الكتاب أن جو بايدن يعتقد أن عملاء الخدمة السرية كذبوا بشأن حادثة، زعموا فيها أن كلبه الخاص من سلالة "الراعي الألماني" قام بعض أحد زملائهم.ويحتوي الكتاب، الذي من المقرر أن يطرح في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، على العديد من الأمثلة التي توضح بالتفصيل مخاوف بايدن، ومخاوفه بشأن محاولات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المحتملة للعودة إلى السلطة من جديد، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.وأصدر البيت الأبيض بيانا رفض فيه تأكيد أو نفي أي من المزاعم الواردة في كتاب "معركة حياته"، بحسب "فوكس".
https://sputnikarabic.ae/20221222/كتاب-جديد-بايدن-وصف-نائبته-كامالا-هاريس-بـعمل-قيد-الإنجاز-وعبر-عن-إحباطه-منها--1071499281.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم

كتاب: بايدن يرفض التحدث "بحرية" بالقرب من حراسه الشخصيين

17:32 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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يزعم كتاب جديد سيصدر خلال الشهر الجاري، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يثق في عملاء الخدمة ‏السرية الأمريكية، الذين يتولون حراسته.‏
وأشار كريس ويبل، في كتابه "The Fight of his Life" (معركة حياته)، أن السر وراء عدم ثقة بايدن في حراسه الشخصيين هو اعتقاده أنه ما زالوا يكنون الولاء إلى سلفه، دونالد ترامب، وفقا لموقع "فوكس".
وأضاف أن درجة عدم ثقة بايدن في الخدمة السرية تصل إلى أنه يرفض التحدث بحرية بالقرب من العملاء الذين يحرسونه.
كما ورد في الكتاب أن جو بايدن يعتقد أن عملاء الخدمة السرية كذبوا بشأن حادثة، زعموا فيها أن كلبه الخاص من سلالة "الراعي الألماني" قام بعض أحد زملائهم.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
كتاب جديد: بايدن وصف نائبته كامالا هاريس بـ"عمل قيد الإنجاز" وعبر عن إحباطه منها ‏
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ويحتوي الكتاب، الذي من المقرر أن يطرح في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، على العديد من الأمثلة التي توضح بالتفصيل مخاوف بايدن، ومخاوفه بشأن محاولات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المحتملة للعودة إلى السلطة من جديد، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وأصدر البيت الأبيض بيانا رفض فيه تأكيد أو نفي أي من المزاعم الواردة في كتاب "معركة حياته"، بحسب "فوكس".
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