https://sputnikarabic.ae/20230113/كوخافي-أعددنا-خططا-لاستهداف-لبنان-وعطلنا-تدشين-حزب-الله-2-في-سوريا-1072223602.html

كوخافي: أعددنا خططا لاستهداف لبنان وعطلنا تدشين "حزب الله 2" في سوريا

كوخافي: أعددنا خططا لاستهداف لبنان وعطلنا تدشين "حزب الله 2" في سوريا

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، الجنرال أفيف كوخافي، أمس الخميس، إن بلاده عطلت تدشين "حزب الله 2" في الجولان السوري. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T10:09+0000

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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، مقابلة مع الجنرال كوخافي، أكد من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قد عطل أو أفشل خطة تدشين أو إقامة "حزب الله 2" في الجولان السوري، رغم إشارته إلى أن الحزب لا يرغب مواجهة قوات إسرائيل العسكرية.وحذر الجنرال الإسرائيلي المنتهية ولايته الأسبوع المقبل، "حزب الله" اللبناني، من أنه سيعيده عقودا للوراء في حال إقدامه قواته على مهاجمة إسرائيل، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي أعد خططا هجومية لاستهداف الأراضي اللبنانية، خاصة البنية التحتية، إذا قرر الحزب تصعيد الوضع.وأضاف الجنرال كوخافي في مقابة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "حزب الله" لا يريد الدخول في الحرب مع إسرائيل ولديه أسباب مهمة لذلك، فهو يعرف الثمن الذي سيدفعه في حال إقدامه على مثل هذه الخطوة، كما جرى من تدمير للجنوب اللبناني في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، في العام 2006.وأوضح رئيس هيئة الأركان أن لدى قواته العسكرية آلاف الأهداف في لبنان، و"حزب الله" يعلم هذا الأمر، ولن يقدم على خطوة كهذه، رغم اعترافه بأن الحزب اللبناني لديه عدد كبير من الصواريخ الدقيقة وقوة قتالية كبيرة.

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