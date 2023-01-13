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https://sputnikarabic.ae/20230113/ماذا-تشتري-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-من-الصين؟-1072227281.html
ماذا تشتري دول الشرقين الأدنى والأوسط من الصين؟
ماذا تشتري دول الشرقين الأدنى والأوسط من الصين؟
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" إنفوجراف يوضح ترتيب الدول حسب حجم الواردات من الصين، وماذا تشتري دول الشرقين الأدنى والأوسط من الصين. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ماذا تشتري دول الشرقين الأدنى والأوسط من الصين؟

10:46 GMT 13.01.2023
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يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" إنفوجراف يوضح ترتيب الدول حسب حجم الواردات من الصين، وماذا تشتري دول الشرقين الأدنى والأوسط من الصين.
ماذا تشتري دول الشرقين الأدنى والأوسط من الصين؟ - سبوتنيك عربي
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