https://sputnikarabic.ae/20230113/ماذا-ضبطت-إسرائيل-على-حدودها-مع-مصر-وجعلها-تشك-في-وجود-إيران-بسيناء--1072222936.html
جنرال ألماني: القوات الروسية ستفرض سيطرتها على كل دونباس قريبا
جنرال ألماني: القوات الروسية ستفرض سيطرتها على كل دونباس قريبا
توقع الجنرال الألماني إريك واد، أن تبسط القوات المسلحة الروسية سيطرتها قريبا على أراضي دونباس بأكملها. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T10:17+0000
2023-01-13T10:17+0000
2023-01-13T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال إريك واد، الذي عمل كمستشار لشؤون السياسة العسكرية لدى المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل: "في شرق أوكرانيا، في منطقة باخموت (الاسم الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك)، يتقدم الجيش الروسي بشكل واضح. ومن المحتمل أن يتمكن من السيطرة قريبا على دونباس بالكامل".كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن أحد قادة القوات الأوكرانية، قوله إن قوات بلاده تكبدت خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك (تسمى باخموت في أوكرانيا).ونقلت الصحيفة عن القائد، قوله: "حتى الآن، إذا قارنا خسائرنا بخسائرهم، فالكفة تميل لصالح الروس، إذا استمر هذا، فقد ننتهي".يذكر أن مدينة أرتيوموفسك، تقع في جزء تسيطر عليه كييف، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي مهم لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، والآن تجري معارك شرسة بهدف فرض السيطرة على أرتيوموفسك وسوليدار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230111/القوات-الأوكرانية-تعترف-بتكبدها-خسائر-فادحة-في-مدينة-أرتيوموفسك-1072155615.html
https://sputnikarabic.ae/20230113/القوات-الروسية-تطوق-مدينة-أرتيموفسك--1072218247.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
جنرال ألماني: القوات الروسية ستفرض سيطرتها على كل دونباس قريبا
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توقع الجنرال الألماني إريك واد، أن تبسط القوات المسلحة الروسية سيطرتها قريبا على أراضي دونباس بأكملها.
وقال إريك واد، الذي عمل كمستشار لشؤون السياسة العسكرية
لدى المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل: "في شرق أوكرانيا، في منطقة باخموت (الاسم الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك)، يتقدم الجيش الروسي بشكل واضح. ومن المحتمل أن يتمكن من السيطرة قريبا على دونباس بالكامل".
ويرى الجنرال الألماني أن الغرب قد يزود القوات الأوكرانية بناقلات الجنود المدرعة من طراز (ماردر) وبالدبابات من طراز (ليوبارد)، ولكن ذلك لن يغير أي شي من الوضع في ساحات القتال هناك"، وفق قوله.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن أحد قادة القوات الأوكرانية، قوله إن قوات بلاده تكبدت خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك (تسمى باخموت في أوكرانيا).
ونقلت الصحيفة عن القائد، قوله: "حتى الآن، إذا قارنا خسائرنا بخسائرهم، فالكفة تميل لصالح الروس، إذا استمر هذا، فقد ننتهي".
يذكر أن مدينة أرتيوموفسك، تقع في جزء تسيطر عليه كييف، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي مهم لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، والآن تجري معارك شرسة
بهدف فرض السيطرة على أرتيوموفسك وسوليدار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.