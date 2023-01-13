https://sputnikarabic.ae/20230113/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-تتحدث-عن-أخبار-سارة-بشأن-2023---1072218135.html

مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث عن "أخبار سارة" بشأن 2023

مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث عن "أخبار سارة" بشأن 2023

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنها تتوقع أن يبقي الصندوق على تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي البالغ 2.7% في عام 2023. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T08:05+0000

2023-01-13T08:05+0000

2023-01-13T08:05+0000

أخبار العالم الآن

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/14/1046057102_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_8b4b077a93e9b11f424b9d261f461374.jpg

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن جورجيفا، قولها بأن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق، وأن أسواق العمل لا تزال قوية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن 2023 سيكون "عاما صعبا" آخر للاقتصاد العالمي، وأن التضخم لا يزال جامحا، لكنها لا تتوقع تخفيضات لتوقعات النمو مثل التي شهدتها العام الماضي، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.جاء ذلك في تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي للصحفيين في مقر الصندوق في واشنطن، شددت خلالها على أن "النمو مستمر في التباطؤ في 2023، والجزء الأكثر إيجابية من الصورة هو مرونة أسواق العمل"، مؤكدةً أنه "ما دام الناس يعملون، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فسينفقون وهذا يساعد الأداء الاقتصادي".وأعربت المديرة عن أملها في أن تسهم الصين مرة أخرى في النمو العالمي ابتداءً من منتصف 2023، حيث سبق وأن أسهمت بنحو 35 إلى 40% من النمو العالمي، لكنها حققت نتائج "مخيبة للآمال" العام الماضي.وفي وقت سابق، أعلن المصرف المركزي الروسي، أمس الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبلاد، خلال الفترة من 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، بنسبة 0.8 في المئة حتى 582 مليار دولار.وذكر تقرير المصرف المركزي الروسي أن "حجم الاحتياطيات الدولية، بحلول 6 يناير، بلغ 582 مليار دولار أمريكي؛ بعد أن ارتفعت خلال أسبوع، بمقدار 4.5 مليار دولار، أو 0.8 في المئة، تحت تأثير المراجعة الإيجابية للتقييم".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, اقتصاد