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https://sputnikarabic.ae/20230113/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعتزم-نشر-مفتشين-في-جميع-محطات-الطاقة-النووية-الأوكرانية--1072213879.html
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم نشر مفتشين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم نشر مفتشين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسيين غربيين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T01:46+0000
2023-01-13T01:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. وفقا للتقرير، يخطط غروسي لتمركز مفتشين أو ثلاثة مفتشين في محطات الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا وريفني وخملنيتسكي.كما سيتم نشر المفتشين في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي أغلقت وتوقفت بعد حادث عام 1986.ومنذ سبتمبر، يقيم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيه للطاقة النووية على أساس التناوب، والتي خضعت لسيطرة القوات الروسية في مارس.تقع محطة زابوريجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.وخلال العملية العسكرية في أوكرانيا التي شنتها روسيا في 24 فبراير، أصبحت المحطة والمنطقة المحيطة بها تحت سيطرة القوات الروسية ومنذ ذلك الحين تعرضت للقصف عدة مرات. وتلوم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض على الهجمات.
https://sputnikarabic.ae/20221223/-الدولية-للطاقة-الذرية-تواصل-قريبا-مشاوراتها-حول-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1071528047.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم نشر مفتشين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية

01:46 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسيين غربيين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يخطط لنشر مفتشين دوليين في جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية خلال زيارته للبلاد الأسبوع المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وفقا للتقرير، يخطط غروسي لتمركز مفتشين أو ثلاثة مفتشين في محطات الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا وريفني وخملنيتسكي.
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
"الدولية للطاقة الذرية" تواصل قريبا مشاوراتها حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية
23 ديسمبر 2022, 15:36 GMT
كما سيتم نشر المفتشين في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي أغلقت وتوقفت بعد حادث عام 1986.
ومنذ سبتمبر، يقيم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيه للطاقة النووية على أساس التناوب، والتي خضعت لسيطرة القوات الروسية في مارس.
تقع محطة زابوريجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.
وخلال العملية العسكرية في أوكرانيا التي شنتها روسيا في 24 فبراير، أصبحت المحطة والمنطقة المحيطة بها تحت سيطرة القوات الروسية ومنذ ذلك الحين تعرضت للقصف عدة مرات. وتلوم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض على الهجمات.
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