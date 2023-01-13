https://sputnikarabic.ae/20230113/مدير-مركز-غاماليا-الروسي-نعمل-على-تطوير-لقاح-جديد-للوقاية-من-متحور-كراكن-1072214331.html

مدير مركز غاماليا الروسي: نعمل على تطوير لقاح جديد للوقاية من متحور كراكن

مدير مركز غاماليا الروسي: نعمل على تطوير لقاح جديد للوقاية من متحور كراكن

أكد مدير مركز غاماليا الروسي للأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن خبراء المركز يعملون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، ويوفر الوقاية من المتحورات... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T04:24+0000

2023-01-13T04:24+0000

2023-01-13T04:28+0000

روسيا

فيروس كورونا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ في تصريح لـ"سبوتنيك": "نعم، تم البدء في تجميع لقاح جديد... سيكون اللقاح مضادا لمتحور كراكن والمتحورات الأخرى".وأضاف: "لا أعرف مدى السرعة التي سينتشر بها متحور كراكن لكن يجب تصنيع اللقاح بسرعة".وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور كراكين من فيروس كورونا في روسيا في مقاطعة بينزا.وذكرت الهيئة أنها لا تخطط لفرض أي قيود في الوقت الحالي بعد تسجيل الحالة.

https://sputnikarabic.ae/20220125/مركز-غاماليا-من-المستحسن-تطعيم-10-ملايين-طفل-ضد-كورونا-في-غضون-ستة-أشهر-1057164946.html

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