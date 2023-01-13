https://sputnikarabic.ae/20230113/مزيج-خطير-من-التعليم-والوراثة-يسبب-قصر-النظر-1072232727.html

مزيج خطير من "التعليم والوراثة" يسبب قصر النظر

مزيج خطير من "التعليم والوراثة" يسبب قصر النظر

كشفت دراسة جديدة عن مسؤولية المورثات مدعومة بسنوات الدراسة الطويلة عن قصر النظر عند الأطفال. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T11:40+0000

2023-01-13T11:40+0000

2023-01-13T11:40+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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واستنتجت الدراسة الجديدة التي نشرها فريق بحثي بقيادة جيريمي غوغنهايم من جامعة كارديف عن خمسة متغيرات جينية تزيد بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بقصر النظر إذا ما ارتبطت بقضاء وقت أطول في المدرسة، حسبما ذكره موقع "ساينس تيك ديلي"، اليوم الجمعة.ويعتبر قصر النظر اضطرابا شائعا في العين يمكن أن يؤدي إلى ضعف في الرؤية لا رجعة فيه لدى كبار السن وغالبًا ما يتطور في مرحلة الطفولة.وحددت الدراسات الجينية أكثر من 450 نوعًا من المتغيرات الجينية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بقصر النظر، ولكن ثبت أن القليل منها يزيد من المخاطر على وجه التحديد لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل نمط الحياة المرتبطة بها.واستخدم الباحثون في الدراسة الجديدة بيانات وراثية وصحية لأكثر من 340 ألف مشارك من أصول أوروبية، وأجروا دراسة على مستوى الجينوم لتحديد المتغيرات الجينية التي تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر بالإضافة إلى التعليم المكثف.ولم تكن ثلاثة من هذه المتغيرات معروفة من قبل، بينما تم العثور على متغيرين في دراسات مجموعات شرق آسيا، حيث يصاب نحو 80% من الأطفال بقصر النظر، وللمقارنة، يُصاب نحو 30% من الأطفال بقصر النظر في الغرب.وأضاف غوغنهايم: "بالإضافة إلى الحاجة إلى النظارات أو العدسات اللاصقة، يعد قصر النظر سببًا رئيسيًا لضعف البصر غير القابل للتصحيح".وختم: "بناءً على بحثنا السابق الذي يربط بين التعليم وقصر النظر، تحدد الدراسة الجديدة 5 جينات مرتبطة بتطور قصر النظر والتي تتضخم آثارها بالسنوات الإضافية التي يتم قضاؤها في التعليم".

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