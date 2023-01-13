https://sputnikarabic.ae/20230113/مصدر-في-الخارجية-الروسية-يصف-قضية-الأمريكي-دودلي-أنها-ذات-طابع-إنساني-1072239258.html
مصدر في الخارجية الروسية يصف قضية الأمريكي دودلي أنها ذات طابع إنساني
مصدر في الخارجية الروسية يصف قضية الأمريكي دودلي أنها ذات طابع إنساني
صرح مصدر في الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" بأن قصة المواطن الأمريكي تيلور دودلي لها بعد إنساني، وانتهت "بشكل طبيعي". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T14:27+0000
2023-01-13T14:27+0000
2023-01-13T14:27+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المصدر أنه تم اعتقال تايلور دودلي في 25 أبريل/ نيسان من العام الماضي في كالينينغراد بعد عبوره الحدود الروسية البولندية بشكل غير قانوني، وقامت الخارجية الروسية بإخطار السفارة الأمريكية في موسكو بالحادث، ليتبين أن المواطن الأمريكي يعاني من مشكلات عقلية ويتطلب رقابة طبية مستمرة.واختتم المصدر حديثه قائلا "انتهت القصة التي لها طابع إنساني بطريقة مرضية وبشكل منظم".تم اعتقال دودلي العام الماضي أثناء عبوره حدود منطقة كالينينغراد مع بولندا، بعد أن دخل منطقة كالينينغراد من بولندا، حيث شارك في مهرجان موسيقي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر في الخارجية الروسية يصف قضية الأمريكي دودلي أنها ذات طابع إنساني
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صرح مصدر في الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك" بأن قصة المواطن الأمريكي تيلور دودلي لها بعد إنساني، وانتهت "بشكل طبيعي".
وقال المصدر أنه تم اعتقال تايلور دودلي في 25 أبريل/ نيسان من العام الماضي في كالينينغراد بعد عبوره الحدود الروسية البولندية بشكل غير قانوني، وقامت الخارجية الروسية بإخطار السفارة الأمريكية في موسكو بالحادث، ليتبين أن المواطن الأمريكي يعاني من مشكلات عقلية ويتطلب رقابة طبية مستمرة.
وأضاف المصدر أنه تم نقل المواطن الأمريكي بعد ذلك بقرار قضائي إلى منشأة طبية متخصصة وعند إنتهاء الإجراءات الإدارية لترحيله في 12 يناير/ كانون الثاني، تم نقله لحدود كالينينغراد حيث عبر الحدود.
واختتم المصدر حديثه قائلا "انتهت القصة التي لها طابع إنساني بطريقة مرضية وبشكل منظم".
تم اعتقال دودلي العام الماضي أثناء عبوره حدود منطقة كالينينغراد مع بولندا، بعد أن دخل منطقة كالينينغراد من بولندا، حيث شارك في مهرجان موسيقي.