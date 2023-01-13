https://sputnikarabic.ae/20230113/مقتل-قريب-أحد-مؤسسي-حياة-السود-مهمة-الأمريكية-على-يد-الشرطة-1072234327.html
مقتل قريب أحد مؤسسي "حياة السود مهمة" الأمريكية على يد الشرطة
مقتل قريب أحد مؤسسي "حياة السود مهمة" الأمريكية على يد الشرطة
لقي ابن عم باتريس كولورس، إحدى مؤسسي حركة "حياة السود مهمة"، مصرعه إثر تعرضه للصعق على يد ضابط شرطة في لوس أنجلوس. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T11:55+0000
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وأفاد موقع "يو إس إيه توداي" بأن كينان دارنيل أندرسون، البالغ من العمر 31 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى في سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا، بعد إصابته بسكتة قلبية في أعقاب حادثة وقع في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.من جانبه، أوضح ميشيل مور، قائد شرطة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي، إن كينان أندرسون، وهو مدرس، أصيب بسكتة قلبية بعد أربع ساعات من اشتباك مع الضباط في يوم 3 يناير.في السياق ذاته، قالت كيلي مونييز، المتحدثة باسم شرطة لوس أنجلوس، إنه عندما وصل ضباط آخرون إلى مكان الحادث، حاول أندرسون مرة أخرى الفرار.أصر الضباط على مطاردة أندرسون وأمروه بالتوقف، لينفذ الأمر وعندما حاول الضباط اعتقاله قاومهم وراح يصرخ: "إنهم يحاولون قتلي مثل جورج فلويد"، في إشارة إلى الرجل الأسود الذي قتل على يد ضباط الشرطة خلال حادث وقع في مايو/أيار 2020، في مينيسوتا.تطور الاشتباك بين الضباط وأندرسون، ما اضطر أحد الضباط لاستخدام الصاعق، ثم تم تقييد يدي أندرسون ونقله إلى المستشفى حيث توفي.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل قريب أحد مؤسسي "حياة السود مهمة" الأمريكية على يد الشرطة
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لقي ابن عم باتريس كولورس، إحدى مؤسسي حركة "حياة السود مهمة"، مصرعه إثر تعرضه للصعق على يد ضابط شرطة في لوس أنجلوس.
وأفاد موقع
"يو إس إيه توداي" بأن كينان دارنيل أندرسون، البالغ من العمر 31 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى في سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا، بعد إصابته بسكتة قلبية في أعقاب حادثة وقع في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.
من جانبه، أوضح ميشيل مور، قائد شرطة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي، إن كينان أندرسون، وهو مدرس، أصيب بسكتة قلبية بعد أربع ساعات من اشتباك مع الضباط في يوم 3 يناير.
وأضاف مور إن أندرسون حاول الهرب بعد حادث سيارة، حيث استخدم الضباط القوة لتقييده، ويحقق الضباط فيما إذا كان أندرسون تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
في السياق ذاته، قالت كيلي مونييز، المتحدثة باسم شرطة لوس أنجلوس، إنه عندما وصل ضباط آخرون إلى مكان الحادث، حاول أندرسون مرة أخرى الفرار.
أصر الضباط على مطاردة أندرسون وأمروه بالتوقف، لينفذ الأمر وعندما حاول الضباط اعتقاله قاومهم وراح يصرخ: "إنهم يحاولون قتلي مثل جورج فلويد"، في إشارة إلى الرجل الأسود الذي قتل على يد ضباط الشرطة خلال حادث وقع في مايو/أيار 2020، في مينيسوتا.
تطور الاشتباك بين الضباط وأندرسون، ما اضطر أحد الضباط لاستخدام الصاعق، ثم تم تقييد يدي أندرسون ونقله إلى المستشفى حيث توفي.