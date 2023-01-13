https://sputnikarabic.ae/20230113/مقتل-ما-لا-يقل-عن-17-شخصا-وإصابة-7-آخرين-جراء-الفيضانات-في-الفلبين-1072216663.html
مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، فيما أعلن عن فقد شخصين، نتيجة للفيضانات في الفلبين. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T07:00+0000
2023-01-13T07:00+0000
2023-01-13T07:00+0000
العالم
الفلبين
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقرير أصدره المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الجمعة، فبجانب القتلى والمصابين، هناك أكثر من 523000 شخص متضرر، ونحو 71.400 شخص حاليا في مراكز الإخلاء.وكشف التقرير عن تضرر نحو 530 منزلاً، 157 منها دمرت بالكامل، و40 مدينة وبلدية تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن الكهرباء أعيدت بالفعل في 27 مدينة، بينما تمت إعادة إمدادات المياه وخطوط الاتصال في 4 مدن وبلديات.تتعرض الفلبين والمناطق المحيطة بها لعشرات الفيضانات والأعاصير سنويًا خلال موسم الرياح الموسمية عادة بين يونيو/ حزيران، وديسمبر/ كانون الأول من كل عام.طالع أيضا: العاصفة نالجي تقتل 98 شخصا في الفلبين
https://sputnikarabic.ae/20230102/51-قتيلا-في-الفلبين-جراء-الفيضانات-والانهيارات-الأرضية-1071854231.html
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العالم, الفلبين
مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
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لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، فيما أعلن عن فقد شخصين، نتيجة للفيضانات في الفلبين.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقرير أصدره المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث
وإدارتها في الفلبين، اليوم الجمعة، فبجانب القتلى والمصابين، هناك أكثر من 523000 شخص متضرر، ونحو 71.400 شخص حاليا في مراكز الإخلاء.
وكشف التقرير
عن تضرر نحو 530 منزلاً، 157 منها دمرت بالكامل، و40 مدينة وبلدية تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن الكهرباء أعيدت بالفعل في 27 مدينة، بينما تمت إعادة إمدادات المياه وخطوط الاتصال في 4 مدن وبلديات.
وبحسب وكالة إدارة الكوارث، فقد دمرت الفيضانات 158 قسمًا من الطرق و42 جسرًا و24 ميناءً بحريًا في الفلبين، ونتيجة لذلك، تم تأجيل الدراسة في المؤسسات التعليمية في 488 مدينة وبلدية وتعليق العمل في 110.
تتعرض الفلبين والمناطق المحيطة بها لعشرات الفيضانات والأعاصير سنويًا خلال موسم الرياح الموسمية عادة بين يونيو/ حزيران، وديسمبر/ كانون الأول من كل عام.