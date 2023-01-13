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مقتل 7 أشخاص جراء عواصف تضرب جنوبي أمريكا
مقتل 7 أشخاص جراء عواصف تضرب جنوبي أمريكا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بمقتل 7 أشخاص، على الأقل، جراء عواصف ضربت جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:28+0000
2023-01-13T09:28+0000
العالم
جورجيا
ألاباما
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وأفادت سكاي نيوز في نسختها الإنجليزية، صباح اليوم الجمعة، بأن 7 أشخاص على الأقل، لقوا مصرعهم بسبب عواصف ضربت جنوبي أمريكا، خاصة في ولايتي ألاباما وجورجيا.وأكدت أن العواصف قد تسببت في قطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، في أنحاء واسعة من ولايات مسيسيبي وألاباما وجورجيا، في وقت أصيب العشرات جراء هذه العواصف.ونقلت الوكالة عن مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة أتوجا في ولاية ألاباما الأمريكية، إرني باجيت، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 12 شخصا آخرين بجروح مختلفة بسبب عواصف ضربت الولاية، وهي العواصف التي وصلت سرعة رياحها إلى أكثر من 66 كيلومترا.ولفتت إلى وفاة شخص في ولاية جورجيا بسبب سقوط شجرة على سيارته في مدينة جاكسون، في وقت تسبب العواصف في إلحاق أضرار بمئات المنازل في ولايات جورجيا وألاباما ومسيسيبي، حيث نتج عن العاصفة انقطاع الكهرباء عن نحو 72 ألف منزل، في وقت قطعت الأشجار الكثير من الطرق.
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العالم, جورجيا, ألاباما
العالم, جورجيا, ألاباما

مقتل 7 أشخاص جراء عواصف تضرب جنوبي أمريكا

09:28 GMT 13.01.2023
© AP Photo / Carolyn Thompson رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك.
رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Carolyn Thompson
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بمقتل 7 أشخاص، على الأقل، جراء عواصف ضربت جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت سكاي نيوز في نسختها الإنجليزية، صباح اليوم الجمعة، بأن 7 أشخاص على الأقل، لقوا مصرعهم بسبب عواصف ضربت جنوبي أمريكا، خاصة في ولايتي ألاباما وجورجيا.
وأكدت أن العواصف قد تسببت في قطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، في أنحاء واسعة من ولايات مسيسيبي وألاباما وجورجيا، في وقت أصيب العشرات جراء هذه العواصف.
ونقلت الوكالة عن مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة أتوجا في ولاية ألاباما الأمريكية، إرني باجيت، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 12 شخصا آخرين بجروح مختلفة بسبب عواصف ضربت الولاية، وهي العواصف التي وصلت سرعة رياحها إلى أكثر من 66 كيلومترا.
ولفتت إلى وفاة شخص في ولاية جورجيا بسبب سقوط شجرة على سيارته في مدينة جاكسون، في وقت تسبب العواصف في إلحاق أضرار بمئات المنازل في ولايات جورجيا وألاباما ومسيسيبي، حيث نتج عن العاصفة انقطاع الكهرباء عن نحو 72 ألف منزل، في وقت قطعت الأشجار الكثير من الطرق.
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