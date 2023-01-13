https://sputnikarabic.ae/20230113/مقتل-7-أشخاص-جراء-عواصف-ضربت-جنوبي-أمريكا-1072221992.html
مقتل 7 أشخاص جراء عواصف تضرب جنوبي أمريكا
مقتل 7 أشخاص جراء عواصف تضرب جنوبي أمريكا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بمقتل 7 أشخاص، على الأقل، جراء عواصف ضربت جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:28+0000
2023-01-13T09:28+0000
2023-01-13T09:28+0000
العالم
جورجيا
ألاباما
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وأفادت سكاي نيوز في نسختها الإنجليزية، صباح اليوم الجمعة، بأن 7 أشخاص على الأقل، لقوا مصرعهم بسبب عواصف ضربت جنوبي أمريكا، خاصة في ولايتي ألاباما وجورجيا.وأكدت أن العواصف قد تسببت في قطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، في أنحاء واسعة من ولايات مسيسيبي وألاباما وجورجيا، في وقت أصيب العشرات جراء هذه العواصف.ونقلت الوكالة عن مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة أتوجا في ولاية ألاباما الأمريكية، إرني باجيت، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 12 شخصا آخرين بجروح مختلفة بسبب عواصف ضربت الولاية، وهي العواصف التي وصلت سرعة رياحها إلى أكثر من 66 كيلومترا.ولفتت إلى وفاة شخص في ولاية جورجيا بسبب سقوط شجرة على سيارته في مدينة جاكسون، في وقت تسبب العواصف في إلحاق أضرار بمئات المنازل في ولايات جورجيا وألاباما ومسيسيبي، حيث نتج عن العاصفة انقطاع الكهرباء عن نحو 72 ألف منزل، في وقت قطعت الأشجار الكثير من الطرق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جورجيا, ألاباما
مقتل 7 أشخاص جراء عواصف تضرب جنوبي أمريكا
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بمقتل 7 أشخاص، على الأقل، جراء عواصف ضربت جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت سكاي نيوز
في نسختها الإنجليزية، صباح اليوم الجمعة، بأن 7 أشخاص على الأقل، لقوا مصرعهم بسبب عواصف ضربت جنوبي أمريكا، خاصة في ولايتي ألاباما وجورجيا.
وأكدت أن العواصف قد تسببت في قطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، في أنحاء واسعة من ولايات مسيسيبي وألاباما وجورجيا، في وقت أصيب العشرات جراء هذه العواصف.
ونقلت الوكالة عن مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة أتوجا في ولاية ألاباما الأمريكية، إرني باجيت، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 12 شخصا آخرين بجروح مختلفة بسبب عواصف
ضربت الولاية، وهي العواصف التي وصلت سرعة رياحها إلى أكثر من 66 كيلومترا.
ولفتت إلى وفاة شخص في ولاية جورجيا
بسبب سقوط شجرة على سيارته في مدينة جاكسون، في وقت تسبب العواصف في إلحاق أضرار بمئات المنازل في ولايات جورجيا وألاباما ومسيسيبي، حيث نتج عن العاصفة انقطاع الكهرباء عن نحو 72 ألف منزل، في وقت قطعت الأشجار الكثير من الطرق.