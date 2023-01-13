https://sputnikarabic.ae/20230113/موسكو-ترفض-موقف-أنقرة-من-خطة-زيلينسكي-الأسد-يتحدث-عن-شرطين-للتقارب-مع-تركيا-1072238812.html

موسكو ترفض موقف أنقرة من "خطة زيلينسكي"... الأسد يتحدث عن شرطين للتقارب مع تركيا

موسكو ترفض موقف أنقرة من "خطة زيلينسكي"... الأسد يتحدث عن شرطين للتقارب مع تركيا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا تتفق مع موقف تركيا التي تدعم خطة السلام الأوكرانية المزعومة. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T14:13+0000

2023-01-13T14:13+0000

2023-01-13T14:13+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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موسكو ترفض موقف أنقرة من "خطة زيلينسكي".. الأسد يتحدث عن شرطين للتقارب مع تركيا موسكو ترفض موقف أنقرة من "خطة زيلينسكي".. الأسد يتحدث عن شرطين للتقارب مع تركيا

موسكو تعلن أنها ترفض موقف أنقرة من "خطة زيلينسكي للسلام"وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة.وقالت زاخاروفا إن موسكو على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، ولا يمكن لروسيا أن تتفق معها ، فمن غير المرجح أن يساهم دعم أنقرة لهذا المشروع لنظام كييف في البحث عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة بنهاية فبراير/ شباط مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل. وذكر مكتب غوتيريش أنه مستعد للتوسط فقط بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا.وذكر أن المفاوضات ستبدأ حين يشعر الغرب بقيادة الولايات المتحدة أن الوضع وصل لمرحلة اللاعودة، واستخدام القنابل النووية التكتيكية لصد القوى الغربية.ولفت إلى أن سياسة أوكرانيا رهينة لمعسكر للولايات المتحدة وحلف الناتو، والهدف الأساسي من هذه الاستفزازات هو فصل العلاقات مع ألمانيا ودول أوروبا اقتصاديا.الرئيس السوري بشار الأسد يشترط انهاء "الاحتلال ووقف دعم الإرهاب للتقارب مع تركيااعتبر الرئيس السوري بشار الأسد وفق بيان صادر عن الرئاسة، أن اللقاءات السورية التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء "الاحتلال ووقف دعم الإرهاب"، اي التواجد العسكري التركي، "حتى تكون مثمرة"، في أول تعليق له على التقارب بين الدولتين بعد قطيعة استمرت 11 عاماً.وفي نهاية الشهر الماضي، عقد وزيرا الدفاع التركي والسوري اجتماعاً في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع في سوريا في 2011.في الوقت نفسه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد في أوائل فبراير، نافياً تقارير أفادت باحتمال اجتماعهما الأسبوع المقبل.وقال المحلل السياسي الدكتور عقيل محفوظ "إن هذه التصريحات جاءت من أجل ضغط سقف التوقعات فهناك في الخطاب الإعلامي السياسي كلام كثير عن أن الأمور قد انتهت وأن مسار التسوية قد ينطلق، ويجب أن يكون هناك نوع من الضبط فهناك اشتراطات محددة وما قاله الرئيس السوري "بشار الأسد" لم يكن بعيداً عن التصريحات الأولية منذ انطلاق أو طرح فكرة التقارب السوري التركي، فهذا التقارب ممكن ولكن مشروط ببعض الإجراءات الميداينة على الأرض وأهمها خروج القوات التركية من المناطق التي تحتلها ووقف دعم الإرهاب "مصر والسعودية ترفضان أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارهاأكدت مصر والمملكة العربية السعودية رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية.جاء ذلك في بيان مشترك أعقب اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث أكد البيان ضرورة مواصلة ما وصفه بمحاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرض الجانبان الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.قال المحلل السياسي جمال رائف "إن هذا البيان يأتي في الإطار الطبيعي للجلسات الخاصة بالمشاورات المصرية السعودية والتأكيد على أحد أهم الثوابت في العمل العربي المشترك حالياً وهو رفض أي تدخلات إقليمية في الشأن العربي ضمن هذا البيان وهو أمر بالغ الأهمية والتأكيد المصري السعودي على هذه النقطة ورفض أي تدخلات من قوى إقليمية في الشأن العربي واحترام دول الجوار وعدم استغلال العنصر العقائدي أو الديني للتدخل في الشئون الداخلية خاصةً في الدول التي تشهد بعض القلاقل السياسية ".وأضاف أنه في إطار البحث عن تسويات للقضايا العربية سواء كانت الأوضاع في ليبيا أو السودان أو العراق أو سوريا أو اليمن وغيرها من الدول العربية وذلك سيتم من خلال العمل العربي الذي شهد زخماً خلال الفترة الماضية لمحاولة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية المختلفة وبالتالي بيان رفض أي تدخلات خارجية يدعم هذه الفكرة بشكلٍ كبير حتى يكون الحل العربي هو الناجز لهذه القضايا المزمنة في المنطقة العربية".مدير الاستخبارات الأمريكية يلتقي الدبيبة في طرابلس ويحضر للقاء حفتر في بني غازيالتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة -عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)- إن الدبيبة استقبل بيرنز ومعه القائم بالأعمال في السفارة الأميركية والوفد المرافق. وحضر اللقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين العائب.ووفقا لبيان المكتب الإعلامي، فقد أكد بيرنز خلال اللقاء "ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة".ونقل البيان عن الدبيبة قوله إن الهدف هو استقرار ليبيا، ودعمها دوليا من أجل الوصول إلى الانتخابات.اعتبر مساعد وزير الخارجية الليبي الأسبق، عثمان البدري، أن إرسال الجانب الأمريكي مسؤول بهذا الحجم إلى ليبيا يعني أن هناك رسائل للأطراف الليبية فيما يتعلف بضرورة حسم الأمور والتوجه للانتخابات .وبيّن أن هذا مؤشر قوي وأكثر تطورا على أن واشنطن تغير من سياستها تجاه ليبيا بعيدا عن الدبلوماسية التي كان يمثلها السفير الأمريكي.ولفت إلى أن الجانب الأمريكي يدرك خطورة التحولات على الساحة الدولية، ويريد عدم إهمال ورقة ليبيا، وهذا ينبئ بأن السياسة الأمريكية بدأت تتغير بهذا الاتجاه.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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