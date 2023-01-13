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https://sputnikarabic.ae/20230113/موسكو-لا-ترى-أي-تقدم-في-صفقة-صادرات-المنتجات-الزراعية-الروسية-1072214564.html
موسكو لا ترى أي تقدم في صفقة صادرات المنتجات الزراعية الروسية
موسكو لا ترى أي تقدم في صفقة صادرات المنتجات الزراعية الروسية
أنقرة - سبوتنيك. قال إرخوف، كما نقلت صحيفة "يني شفق" التركية: "حتى اليوم، تم تصدير 17 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، ومع ذلك، ما زلنا نلاحظ تشوهات في التوزيع... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T04:52+0000
2023-01-13T05:26+0000
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. قال إرخوف، كما نقلت صحيفة "يني شفق" التركية: "حتى اليوم، تم تصدير 17 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، ومع ذلك، ما زلنا نلاحظ تشوهات في التوزيع الجغرافي لمتلقي المنتجات الغذائية الأوكرانية. الوضع مع منتجاتنا لا يبشر بالتفاؤل أيضا".وأضاف: "لا يوجد تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية الروسية".وأضاف السفير أن المنتجين والموردين الزراعيين الروس ما زالوا يواجهون عرقلة المدفوعات عبر البنوك، وارتفاع معدلات التأمين، ومحدودية الوصول إلى الموانئ البحرية.وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

موسكو لا ترى أي تقدم في صفقة صادرات المنتجات الزراعية الروسية

04:52 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 05:26 GMT 13.01.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أنقرة - سبوتنيك. قال إرخوف، كما نقلت صحيفة "يني شفق" التركية: "حتى اليوم، تم تصدير 17 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، ومع ذلك، ما زلنا نلاحظ تشوهات في التوزيع الجغرافي لمتلقي المنتجات الغذائية الأوكرانية. الوضع مع منتجاتنا لا يبشر بالتفاؤل أيضا".
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وأضاف: "لا يوجد تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية الروسية".
وأضاف السفير أن المنتجين والموردين الزراعيين الروس ما زالوا يواجهون عرقلة المدفوعات عبر البنوك، وارتفاع معدلات التأمين، ومحدودية الوصول إلى الموانئ البحرية.
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.

وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.

وتهدف الاتفاقيات للسماح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الدول الأكثر فقراً، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.
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