https://sputnikarabic.ae/20230113/نائب-لبناني-لا-سبيل-لخوض-الاستحقاق-الرئاسي-دون-طاولة-حوار-1072226098.html

نائب لبناني: لا سبيل لخوض الاستحقاق الرئاسي دون طاولة حوار

نائب لبناني: لا سبيل لخوض الاستحقاق الرئاسي دون طاولة حوار

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني أشرف بيضون، أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي لن يمر من دون الأصول المعتمدة دستوريا في مجلس النواب. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T10:34+0000

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2023-01-13T10:34+0000

لبنان

العالم العربي

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وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال بيضون إن "كتلة التنمية والتحرير تقبل بأن تحل الأمور بصرف النظر عن الجهة السياسية التي تقدم هكذا نوع من الحراك أو العمل الثنائي إذا صح التعبير، ولكن لا مفر من الحوار الشفاف فوق الطاولة مع كل القوى والكتل البرلمانية لأن هذا الاستحقاق لن يمر من دون الأصول المعتمدة دستوريًا في مجلس النواب، وبالتالي سنعود إلى نقطة الصفر التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي هي لا سبيل إلا الحوار لأن أي عمل آخر لن يؤدي إلى أي نتيجة".وأضاف بيضون أنه "قبل عيد رأس السنة كنا نقدم فرصة في الجلسات الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية للحوار، للعبور بهذا الاستحقاق الدستوري إلى حيث يجب أن يكون، ولكن للأسف بعض القوى السياسية والكتل البرلمانية لم تلاقي هذه المبادرة في منتصف الطريق ولم تذهب إلى الحوار، وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه وكل فريق أو كل جهة متمسكة بموقفها، وحتى الآن نحن لم نرى أن هناك تغييرًا قد يكون جديًا".وذكر أن "الصورة واضحة، نحن اليوم عندما ندعو إلى حوار ليس على شخص معين أو رئيس معين أو مرشح معين، نحن دعينا للحوار من إدراك رئيس مجلس النواب أن تركيبة الكتل البرلمانية اليوم غير قادرة رغم كل تحالفاتها بأن تصل بمرشح معين مرشح تحدي على الفريق الآخر، وبالتالي بعد هذه المعضلة من الضروري الذهاب إلى الحوار لنتوافق على مواصفات لشخص مرشح رئيس الجمهورية يقبل بها معظم إذا لم يكن إجماع معظم الكتل البرلمانية".كذلك اعتبر بيضون أن "كل من يرفض الحوار يعتبر بمعنى آخر معرقل، لأنه يدرك من الأساس التركيبة البرلمانية الموجودة وأنه لا سبيل لخوض هذا الاستحقاق دون طاولة حوار لأنه لا أحد يستطيع إيصال مرشح لا أصحاب الورقة البيضاء ولا أصحاب مرشح معين".وشدد بيضون على أنه "من الأولويات أن يبقى رئيس مجلس النواب صامد ويبحث عن حلول لكي يعبر بهذا الاستحقاق إلى بر الأمان، وأن تلاقينا باقي القوى السياسية والكتل البرلمانية بعد أن تقتنع بأنه لا مفر من الحوار، لأنه لا يمكن لأي جهة أو تكتلات برلمانية أن تأتي بالرئيس الذي تشاء بحيث نكون أمام رئيس تحدي لفريق آخر"، مضيفًا: "نحن لا نريد أن نأتي برئيس تحدي ولا نقبل أن يأتي أي أحد برئيس تحدي، نريد رئيس يجمع ويلم الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه".وأجّل رئيس البرلمان نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إثر وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، إلى يوم الخميس المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221229/لبنان-ينهي-عام-2022-من-دون-رئيس-للجمهورية-1071738807.html

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