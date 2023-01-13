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هنغاريا... مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في هجوم بسكين
هنغاريا... مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في هجوم بسكين
قالت الشرطة الهنغارية، اليوم الجمعة، إن رجلا في بودابست أصاب ثلاثة من ضباط الشرطة بعدما هاجمهم بسكين، ما أدى إلى وفاة أحدهم لاحقًا في المستشفى. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:49+0000
2023-01-13T09:49+0000
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سبوتنيك. وأضافت الشرطة المجرية أنه، مساء أمس الخميس، عند الثامنة و23 دقيقة بالتوقيت المحلي، تلقى مركز الإرسال التابع لمقر الشرطة الوطنية بلاغا يفيد بتفاصيل حادث الطعن الذي وقع في الحي الحادي عشر في بودابست في مبنى سكني في شارع ليبكي.وأضافت أن طاقم الإسعاف الذي وصل إلى مكان الحادث نقل ضباط الشرطة والمهاجم إلى المستشفى، ثم توفي شرطي في المستشفى متأثرا بجروح خطيرة.من جانبه، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لوسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة ستساعد أسرة الضابط القتيل.
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هنغاريا... مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين في هجوم بسكين

09:49 GMT 13.01.2023
© Photo / Dan Novac/Pixabay نهر دانوب في بودابست، المجر
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Photo / Dan Novac/Pixabay
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قالت الشرطة الهنغارية، اليوم الجمعة، إن رجلا في بودابست أصاب ثلاثة من ضباط الشرطة بعدما هاجمهم بسكين، ما أدى إلى وفاة أحدهم لاحقًا في المستشفى.
سبوتنيك. وأضافت الشرطة المجرية أنه، مساء أمس الخميس، عند الثامنة و23 دقيقة بالتوقيت المحلي، تلقى مركز الإرسال التابع لمقر الشرطة الوطنية بلاغا يفيد بتفاصيل حادث الطعن الذي وقع في الحي الحادي عشر في بودابست في مبنى سكني في شارع ليبكي.

وتابعت الشرطة بأن "رجلا أراد اقتحام إحدى الشقق السكنية في الحي، فتحرك رجال الشرطة الذين وصلوا بأعداد متزايدة لمنع الرجل، ما دفعه لمهاجمة الضباط وطعن ثلاثة منهم قبل أن يفر هاربا، إلا أنه تم اعتقاله لاحقًا عندما أطلق أحد رجال الدورية النار على ساقه تلت رصاصة تحذيرية ".

وأضافت أن طاقم الإسعاف الذي وصل إلى مكان الحادث نقل ضباط الشرطة والمهاجم إلى المستشفى، ثم توفي شرطي في المستشفى متأثرا بجروح خطيرة.
من جانبه، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لوسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة ستساعد أسرة الضابط القتيل.
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