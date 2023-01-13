https://sputnikarabic.ae/20230113/والد-جندي-روسي-يقطع-1000-كلم-لعناق-ابنه-في-جبهة-القتال-فيديو-1072242284.html
والد جندي روسي يقطع 1000 كلم لعناق ابنه في جبهة القتال... فيديو
والد جندي روسي يقطع 1000 كلم لعناق ابنه في جبهة القتال... فيديو
قطع والد جندي في منطقة العملية العسكرية الخاصة ألف كيلومتر لعناق ابنه الجندي المقاتل في صفوف القوات الروسية المسلحة على جبهة القتال. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T15:46+0000
2023-01-13T15:46+0000
2023-01-13T15:46+0000
روسيا
الجنود الروس
لقاء
والد
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ويظهر الوالد في مقطع فيديو وهو يعانقه ابنه مجهشا بالبكاء في أحد المناطق على إحدى جبهات القتال.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير، تم تحرير مدينة سوليدار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجنود الروس, لقاء, والد
روسيا, الجنود الروس, لقاء, والد
والد جندي روسي يقطع 1000 كلم لعناق ابنه في جبهة القتال... فيديو
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قطع والد جندي في منطقة العملية العسكرية الخاصة ألف كيلومتر لعناق ابنه الجندي المقاتل في صفوف القوات الروسية المسلحة على جبهة القتال.
ويظهر الوالد في مقطع فيديو وهو يعانقه ابنه مجهشا بالبكاء في أحد المناطق على إحدى جبهات القتال.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/ كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير، تم تحرير مدينة سوليدار.