عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقول-إن-بلاده-أصبحت-عضوا-فعليا-في-حلف-الناتو-1072237452.html
وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده أصبحت عضوا فعليا في حلف الناتو
وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده أصبحت عضوا فعليا في حلف الناتو
قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده أصبحت "بحكم الواقع وليس القانون" عضوا فعليا في حلف شمال الأطلسي "الناتو". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T13:39+0000
2023-01-13T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309481_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a63fcd86bb695522bb36204cdbe28b45.jpg
وتسعى أوكرانيا منذ سنوات للانضمام إلى التحالف العسكري الذي يضم الولايات المتحدة وكندا و28 دولة أوروبية، وهو ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه تهديد أمني لروسيا.وأوضح ريزنيكوف في مقابلة مع "بي بي سي"، أن "أوكرانيا كدولة، والقوات المسلحة الأوكرانية، أصبحت عضوا في الناتو. بحكم الواقع، وليس بحكم القانون، لأن لدينا أسلحة، وفهما لكيفية استخدامها، ونظرا لأن الدول الغربية، التي كانت قلقة في وقت ما من أن تنظر روسيا إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا على أنها تصعيد، قد غيّرت طريقة تفكيرها".وشدد الوزير الأوكراني على أنه "متأكد من أن أوكرانيا ستحصل على أسلحة كانت تنتظرها منذ فترة طويلة، بما في ذلك دبابات وطائرات مقاتلة"، مضيفا أن "هذا القلق بشأن المستوى التالي من التصعيد، بالنسبة لي، هو أمر طبيعي".ويدفع رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل الانضمام السريع للحلف، لكن من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الحلف سينظرون بجدية إلى منح العضوية الكاملة لبلاده، على الرغم من التعهدات بدعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الناتو-إمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-أسرع-طريق-للسلام-1071762100.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309481_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9b8f647a3eba8b7729eba513aba86f7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده أصبحت عضوا فعليا في حلف الناتو

13:39 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / ANP / Sander Koningقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الهولندي قبل التوجه إلى أوكرانيا، 28 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الهولندي قبل التوجه إلى أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / ANP / Sander Koning
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده أصبحت "بحكم الواقع وليس القانون" عضوا فعليا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتسعى أوكرانيا منذ سنوات للانضمام إلى التحالف العسكري الذي يضم الولايات المتحدة وكندا و28 دولة أوروبية، وهو ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه تهديد أمني لروسيا.
وأوضح ريزنيكوف في مقابلة مع "بي بي سي"، أن "أوكرانيا كدولة، والقوات المسلحة الأوكرانية، أصبحت عضوا في الناتو. بحكم الواقع، وليس بحكم القانون، لأن لدينا أسلحة، وفهما لكيفية استخدامها، ونظرا لأن الدول الغربية، التي كانت قلقة في وقت ما من أن تنظر روسيا إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا على أنها تصعيد، قد غيّرت طريقة تفكيرها".
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الناتو": إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة أسرع طريق للسلام
30 ديسمبر 2022, 11:14 GMT
ورفض أن يُنظر إلى تصريحاته على أنها مثيرة للجدل، سواء من قبل روسيا أو من قبل حلف الناتو نفسه، قائلا "لماذا ستكون هذه التصريحات مثيرة للجدل؟ هذا صحيح، وهذه هي الحقيقة. أنا متأكد من أننا سنصبح في المستقبل القريب أعضاء في الناتو، بحكم القانون".
وشدد الوزير الأوكراني على أنه "متأكد من أن أوكرانيا ستحصل على أسلحة كانت تنتظرها منذ فترة طويلة، بما في ذلك دبابات وطائرات مقاتلة"، مضيفا أن "هذا القلق بشأن المستوى التالي من التصعيد، بالنسبة لي، هو أمر طبيعي".
ويدفع رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل الانضمام السريع للحلف، لكن من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الحلف سينظرون بجدية إلى منح العضوية الكاملة لبلاده، على الرغم من التعهدات بدعم كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:20 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала