https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقول-إن-بلاده-أصبحت-عضوا-فعليا-في-حلف-الناتو-1072237452.html
وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده أصبحت عضوا فعليا في حلف الناتو
وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده أصبحت عضوا فعليا في حلف الناتو
قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده أصبحت "بحكم الواقع وليس القانون" عضوا فعليا في حلف شمال الأطلسي "الناتو". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T13:39+0000
2023-01-13T13:39+0000
2023-01-13T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وتسعى أوكرانيا منذ سنوات للانضمام إلى التحالف العسكري الذي يضم الولايات المتحدة وكندا و28 دولة أوروبية، وهو ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه تهديد أمني لروسيا.وأوضح ريزنيكوف في مقابلة مع "بي بي سي"، أن "أوكرانيا كدولة، والقوات المسلحة الأوكرانية، أصبحت عضوا في الناتو. بحكم الواقع، وليس بحكم القانون، لأن لدينا أسلحة، وفهما لكيفية استخدامها، ونظرا لأن الدول الغربية، التي كانت قلقة في وقت ما من أن تنظر روسيا إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا على أنها تصعيد، قد غيّرت طريقة تفكيرها".وشدد الوزير الأوكراني على أنه "متأكد من أن أوكرانيا ستحصل على أسلحة كانت تنتظرها منذ فترة طويلة، بما في ذلك دبابات وطائرات مقاتلة"، مضيفا أن "هذا القلق بشأن المستوى التالي من التصعيد، بالنسبة لي، هو أمر طبيعي".ويدفع رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل الانضمام السريع للحلف، لكن من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الحلف سينظرون بجدية إلى منح العضوية الكاملة لبلاده، على الرغم من التعهدات بدعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الناتو-إمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-أسرع-طريق-للسلام-1071762100.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده أصبحت عضوا فعليا في حلف الناتو
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قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده أصبحت "بحكم الواقع وليس القانون" عضوا فعليا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتسعى أوكرانيا منذ سنوات للانضمام إلى التحالف العسكري الذي يضم الولايات المتحدة وكندا و28 دولة أوروبية، وهو ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه تهديد أمني لروسيا.
وأوضح ريزنيكوف في مقابلة مع "بي بي سي
"، أن "أوكرانيا كدولة، والقوات المسلحة الأوكرانية، أصبحت عضوا في الناتو. بحكم الواقع، وليس بحكم القانون، لأن لدينا أسلحة، وفهما لكيفية استخدامها، ونظرا لأن الدول الغربية، التي كانت قلقة في وقت ما من أن تنظر روسيا إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا على أنها تصعيد، قد غيّرت طريقة تفكيرها".
30 ديسمبر 2022, 11:14 GMT
ورفض أن يُنظر إلى تصريحاته على أنها مثيرة للجدل، سواء من قبل روسيا أو من قبل حلف الناتو نفسه، قائلا "لماذا ستكون هذه التصريحات مثيرة للجدل؟ هذا صحيح، وهذه هي الحقيقة. أنا متأكد من أننا سنصبح في المستقبل القريب أعضاء في الناتو، بحكم القانون".
وشدد الوزير الأوكراني على أنه "متأكد من أن أوكرانيا ستحصل على أسلحة كانت تنتظرها منذ فترة طويلة، بما في ذلك دبابات وطائرات مقاتلة"، مضيفا أن "هذا القلق بشأن المستوى التالي من التصعيد، بالنسبة لي، هو أمر طبيعي".
ويدفع رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل الانضمام السريع للحلف، لكن من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الحلف سينظرون بجدية إلى منح العضوية الكاملة لبلاده، على الرغم من التعهدات بدعم كييف.