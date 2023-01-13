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https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الدفاع-القطري-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الأمريكي-1072237959.html
وزير الدفاع القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
وزير الدفاع القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
تلقى وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، لويد أوستن. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T13:58+0000
2023-01-13T13:58+0000
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن لويد أوستن قد أجرى اتصالا هاتفيا بخالد العطية، ناقشا خلاله الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك واستعرضا علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.وأكدت الوكالة أنه تم خلال الاتصال بين أوستن والعطية مناقشة آخر التطورات والأوضاع الدولية والإقليمية.يذكر أن قطر واحدة من أوثق الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة في المنطقة.كما تحظى قطر بعلاقات مميزة مع إيران، وتدعم العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من طرف واحد عام 2018.وتقوم الدوحة بدور حيوي في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران الرامية لإحياء هذا الاتفاق، حيث استضافت بنهاية يونيو/حزيران الماضي جولة مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، لكنها انتهت دون تحقيق نتائج أو أي تقدم يذكر.
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العالم العربي, قطر
العالم العربي, قطر

وزير الدفاع القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

13:58 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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تلقى وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، لويد أوستن.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، بأن لويد أوستن قد أجرى اتصالا هاتفيا بخالد العطية، ناقشا خلاله الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك واستعرضا علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وأكدت الوكالة أنه تم خلال الاتصال بين أوستن والعطية مناقشة آخر التطورات والأوضاع الدولية والإقليمية.
يذكر أن قطر واحدة من أوثق الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة في المنطقة.
كما تحظى قطر بعلاقات مميزة مع إيران، وتدعم العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من طرف واحد عام 2018.
وتقوم الدوحة بدور حيوي في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران الرامية لإحياء هذا الاتفاق، حيث استضافت بنهاية يونيو/حزيران الماضي جولة مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، لكنها انتهت دون تحقيق نتائج أو أي تقدم يذكر.
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