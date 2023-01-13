https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الصناعة-السوري-روسيا-تريد-درء-الخطر-عن-نفسها-بعمليتها-العسكرية-في-أوكرانيا-1072225318.html

وزير الصناعة السوري: روسيا تريد درء الخطر عن نفسها بعمليتها العسكرية في أوكرانيا

وزير الصناعة السوري: روسيا تريد درء الخطر عن نفسها بعمليتها العسكرية في أوكرانيا

أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليست حربا للسيطرة على أراض وإنما جاءت لدرء الخطر عن روسيا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T10:28+0000

2023-01-13T10:28+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقال صباغ، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "منذ اللحظات الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أيدت دمشق موسكو لأنها لم تكن حربا للسيطرة على أراض أو اغتصاب أراضي الغير وإنما لدرء الخطر عن روسيا".وأضاف أن "أمريكا سعت لتطويق روسيا من كل الاتجاهات بغية عدم تغيير التوازنات العالمية، لكن روسيا مع حلفائها والعلاقات والاتفاقيات التي حصلت ما قبل الحرب مع دول البريكس وغيرها كانت تصب في عملية تغيير خارطة القطبية الواحدة عن العالم وهي ستلقى ممانعة من أميركا وعبر حلفائها وعملائها".وتابع الوزير صباغ: "منذ انهيار الاتحاد السوفيتي أزيلت مظلة الأقطاب المتعددة وأصبح العالم كله تحت مظلة القطب الواحد وهيمنت الولايات المتحدة على كل دول العالم".ورأى أن "أحد منطلقات الحرب على سوريا هي أيضا لفرض هيمنة مباشرة أو غير مباشرة على سوريا"، مشيرًا إلى أن "صمود الشعب السوري ووقوف الأصدقاء مع سوريا حال دون ذلك".وقال إن "المؤشرات العالمية تدل على أن العالم يتغير وستزول القطبية الواحدة وهناك دولا صاعدة كالصين وروسيا ودول البريكس والتحالفات ستزول على أساسها سيطرة أميركا والدولار على الاقتصاد العالمي".وأضاف صباغ: "سنشهد خلال الفترات القادمة عالما متعدد الأقطاب منفتح تسود فيه العدالة الاجتماعية في جميع دول العالم وليس هيمنة لطرف واحد، لكن خلال فترة المخاض في العالم ستحدث الضغوطات والأزمات الاقتصادية والمعيشية ليس على سوريا فقط وإنما على كل دول العالم".وشدد أن "هناك حالات تضخم وأزمات اقتصادية ومعيشية في أكثر من دولة لم تعاني من أي حرب. في سوريا بعد 11 سنة من الحرب أقل من دول محيطة حولنا مثل الأردن والعراق ومصر وحتى تركيا كلهم يعيشون حالة من التضخم الاقتصادي وكل ذلك من نتائج المخاض العالمي الذي يخضع إلى عامل الزمن وإرادة كل الأطراف المتحاربة علنا أو سرا".يذكر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكد، في أيلول/سبتمبر الماضي، في كلمة أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم بلاده العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي تتواصل منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، مشيرًا إلى حق روسيا في حماية أمنها القومي ردا على السياسات الغربية العدوانية.كما قررت سوريا، في وقت سابق، الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وإقامة علاقات دبلوماسية معهما، بعد أشهر من الاعتراف الروسي بالجمهوريتين.

https://sputnikarabic.ae/20220307/سوريا-تكشف-سبب-دعمها-للعملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-وتهاجم-الغرب-المتوحش-1059592318.html

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