https://sputnikarabic.ae/20230113/6-قتلى-و3-مصابين-بانفجار-غاز-في-إيران-1072219323.html
6 قتلى و3 مصابين بانفجار غاز في إيران
6 قتلى و3 مصابين بانفجار غاز في إيران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص جراء انفجار غاز في منزل في مدينة بوكان الواقعة غربي البلاد. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:30+0000
2023-01-13T08:30+0000
2023-01-13T08:30+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رسول معروفي رئيس مديرية الإطفاء في بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، إن الضحايا جميعهم من أسرة واحدة.وأضاف المسؤول الإيراني أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في الانفجار، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأوضح معروفي أن السبب الرئيسي للحادث غير معروف حتى الآن، لافتًا إلى أن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221126/قتيل-ومصابان-في-انفجار-وسط-إيران-1070555220.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
6 قتلى و3 مصابين بانفجار غاز في إيران
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص جراء انفجار غاز في منزل في مدينة بوكان الواقعة غربي البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال
رسول معروفي رئيس مديرية الإطفاء في بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، إن الضحايا جميعهم من أسرة واحدة.
26 نوفمبر 2022, 06:29 GMT
وأضاف المسؤول الإيراني أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في الانفجار، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح معروفي أن السبب الرئيسي للحادث غير معروف حتى الآن، لافتًا إلى أن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.