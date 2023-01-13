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https://sputnikarabic.ae/20230113/6-قتلى-و3-مصابين-بانفجار-غاز-في-إيران-1072219323.html
6 قتلى و3 مصابين بانفجار غاز في إيران
6 قتلى و3 مصابين بانفجار غاز في إيران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص جراء انفجار غاز في منزل في مدينة بوكان الواقعة غربي البلاد. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:30+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رسول معروفي رئيس مديرية الإطفاء في بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، إن الضحايا جميعهم من أسرة واحدة.وأضاف المسؤول الإيراني أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في الانفجار، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأوضح معروفي أن السبب الرئيسي للحادث غير معروف حتى الآن، لافتًا إلى أن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221126/قتيل-ومصابان-في-انفجار-وسط-إيران-1070555220.html
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6 قتلى و3 مصابين بانفجار غاز في إيران

08:30 GMT 13.01.2023
© Sputnikانفجار بإقليم كرمنشاه، إيران 28 يوليو 2020
انفجار بإقليم كرمنشاه، إيران 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص جراء انفجار غاز في منزل في مدينة بوكان الواقعة غربي البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رسول معروفي رئيس مديرية الإطفاء في بوكان في محافظة أذربيجان الغربية، إن الضحايا جميعهم من أسرة واحدة.
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وأضاف المسؤول الإيراني أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في الانفجار، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح معروفي أن السبب الرئيسي للحادث غير معروف حتى الآن، لافتًا إلى أن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
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