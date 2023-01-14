https://sputnikarabic.ae/20230114/أنشيلوتي-رونالدو-سعيد-للغاية-في-السعودية-وأعتقد-أنه-اتخذ-القرار-الصحيح-1072268889.html
أنشيلوتي: رونالدو سعيد للغاية في السعودية وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح
أنشيلوتي: رونالدو سعيد للغاية في السعودية وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح
قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب "ريال مدريد"، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالسعادة في المملكة العربية السعودية، معتبرا أنه اتخذ القرار الصحيح... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T13:38+0000
2023-01-14T13:38+0000
2023-01-14T13:40+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
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أخبار كأس السوبر الإسباني
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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جاء ذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، للتحدث عن مواجهة برشلونة في كأس السوبر.وفيما يخص المباراة المرتقبة، أكد أنشيلوتي أن فريقه متعطش للفوز بكأس السوبر الإسباني.وتابع "جميع البطولات مهمة للغاية بالنسبة لنا، لذا سنحاول هزيمة برشلونة من أجل التتويج باللقب.. الفريق متحمس جدا للنهائي، ولدي لاعبون معتادون دائما على الفوز بالبطولات، لذا أثق بفريقي".وبخصوص مهاجمه كريم بنزيما، قال: "لقد عاد من الإصابة، وأضاف للفريق الكثير، وأعطانا ثقة كبيرة، وسيساعدنا فيما تبقى من الموسم".من المقرر أن يلعب ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأحد أمام برشلونة على ملعب الملك فهد الدولي أملا في تحقيق اللقب الـ 13 له ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الأزلي.
https://sputnikarabic.ae/20230114/رونالدو-يحضر-تدريبات-ريال-مدريد-في-السعودية-استعدادا-لكأس-السوبر-فيديو-1072253396.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, أخبار كأس السوبر الإسباني , لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, أخبار كأس السوبر الإسباني , لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أنشيلوتي: رونالدو سعيد للغاية في السعودية وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح
13:38 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب "ريال مدريد"، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالسعادة في المملكة العربية السعودية، معتبرا أنه اتخذ القرار الصحيح بشأن انتقاله إلى فريق "النصر".
جاء ذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، للتحدث عن مواجهة برشلونة في كأس السوبر.
وأضاف أنشيلوتي: "رأيته أمس، وكان سعيدا للغاية ومتحمسا لبدء تجربته مع النصر.. السعودية بلد جميل ورائع، وأتمنى له التوفيق هنا، وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح".
وفيما يخص المباراة المرتقبة، أكد أنشيلوتي أن فريقه متعطش للفوز بكأس السوبر الإسباني.
وتابع "جميع البطولات مهمة للغاية بالنسبة لنا، لذا سنحاول هزيمة برشلونة من أجل التتويج باللقب.. الفريق متحمس جدا للنهائي، ولدي لاعبون معتادون دائما على الفوز بالبطولات، لذا أثق بفريقي".
وأوضح "لاعبونا متعطشون دائما لحصد البطولات، واللعب في ريال مدريد يعني أنك مطالب دائما بالألقاب".
وبخصوص مهاجمه كريم بنزيما، قال: "لقد عاد من الإصابة، وأضاف للفريق الكثير، وأعطانا ثقة كبيرة، وسيساعدنا فيما تبقى من الموسم".
من المقرر أن يلعب ريال مدريد
نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأحد أمام برشلونة على ملعب الملك فهد الدولي أملا في تحقيق اللقب الـ 13 له ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الأزلي.