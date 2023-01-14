https://sputnikarabic.ae/20230114/أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-يعتصمون-للمطالبة-بالإفراج-عن-ناشط-1072276168.html
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون للمطالبة بالإفراج عن ناشط
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون للمطالبة بالإفراج عن ناشط
اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم السبت، في العاصمة اللبنانية، للمطالبة بالإفراج عن أحد النشطاء. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:30+0000
2023-01-14T16:30+0000
2023-01-14T16:31+0000
أخبار لبنان
اعتصام
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المتظاهرين اعتصموا أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، للمطالبة بإطلاق الناشط وليم نون.ونون هو شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.وقطع المشاركون في الاعتصام المسلك الغربي لأوتوستراد الماريوت باستخدام أغصان الاشجار وهو ما تسبب في زحام مروري.وانضمت إلى المحتجين مجموعة من النواب والمحامين اللبنانيين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.وتوعد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمزيد من التصعيد وقطع الطريق حتى يتم الإفراج عن وليم نون.
https://sputnikarabic.ae/20220907/أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-يحاصرون-منزل-وزير-العدل-اللبناني-لا-لقاضى-رديف-1067454424.html
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أخبار لبنان, اعتصام
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون للمطالبة بالإفراج عن ناشط
16:30 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 16:31 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم السبت، في العاصمة اللبنانية، للمطالبة بالإفراج عن أحد النشطاء.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
أن المتظاهرين اعتصموا أمام المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، للمطالبة بإطلاق الناشط وليم نون.
ونون هو شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.
وقطع المشاركون في الاعتصام المسلك الغربي لأوتوستراد الماريوت باستخدام أغصان الاشجار وهو ما تسبب في زحام مروري.
وانضمت إلى المحتجين مجموعة من النواب والمحامين اللبنانيين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وتوعد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
بمزيد من التصعيد وقطع الطريق حتى يتم الإفراج عن وليم نون.