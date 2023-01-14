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https://sputnikarabic.ae/20230114/أوكرانيا-تؤكد-أنها-بدأت-في-تلقي-أسلحة-ثقيلة-من-الغرب-1072258269.html
أوكرانيا تؤكد أنها بدأت في تلقي أسلحة ثقيلة من الغرب
أوكرانيا تؤكد أنها بدأت في تلقي أسلحة ثقيلة من الغرب
أعلن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أن أوكرانيا بدأت في تلقي أسلحة ثقيلة من الغرب. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T10:10+0000
2023-01-14T10:10+0000
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وبحسب يرماك، فإن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة ودبابات.وقال يرماك على القناة الفرنسية "BFMTV": "لا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل، لكن يمكنني أن أخبركم أننا في الواقع بدأنا في تلقي مثل هذه الأسلحة من شركائنا الأوروبيين. أنا مقتنع بأن عمليات التسليم هذه ستستمر".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم

أوكرانيا تؤكد أنها بدأت في تلقي أسلحة ثقيلة من الغرب

10:10 GMT 14.01.2023
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Fotolia / aviavlad
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أعلن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، أن أوكرانيا بدأت في تلقي أسلحة ثقيلة من الغرب.
وبحسب يرماك، فإن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة ودبابات.
وقال يرماك على القناة الفرنسية "BFMTV": "لا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل، لكن يمكنني أن أخبركم أننا في الواقع بدأنا في تلقي مثل هذه الأسلحة من شركائنا الأوروبيين. أنا مقتنع بأن عمليات التسليم هذه ستستمر".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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