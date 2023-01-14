https://sputnikarabic.ae/20230114/أوكرانيا-127-مليار-دولار-خسائر-البنية-التحتية-في-البلاد-1072250004.html
أوكرانيا: 127 مليار دولار خسائر البنية التحتية في البلاد
أوكرانيا: 127 مليار دولار خسائر البنية التحتية في البلاد
أكدت نائب وزير الخارجية الأوكرانية الأولى، أمينة جاباروفا، اليوم السبت، أن حجم خسائر البنية التحتية في البلاد، تجاوز 127 مليار دولار أمريكي. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T02:37+0000
2023-01-14T02:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت جاباروفا، في اجتماع مجلس الأمن، "وفقًا لآخر التقديرات، بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا أكثر من 127 مليار دولار".هذا وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في وقت سابق، أن أضرار البنية التحتية تجاوزت 700 مليار دولار.بينما أكد وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية منذ فبراير قد تقدر بنحو 100 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230114/القوات-الأوكرانية-تستعد-لهجوم-بالأسلحة-الكيميائية-على-الجنود-الروس-1072249767.html
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أخبار أوكرانيا
أوكرانيا: 127 مليار دولار خسائر البنية التحتية في البلاد
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أكدت نائب وزير الخارجية الأوكرانية الأولى، أمينة جاباروفا، اليوم السبت، أن حجم خسائر البنية التحتية في البلاد، تجاوز 127 مليار دولار أمريكي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت جاباروفا، في اجتماع مجلس الأمن، "وفقًا لآخر التقديرات، بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية
في أوكرانيا أكثر من 127 مليار دولار".
هذا وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في وقت سابق، أن أضرار البنية التحتية تجاوزت 700 مليار دولار.
بينما أكد وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية منذ فبراير قد تقدر بنحو 100 مليار دولار.