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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/أوكرانيا-127-مليار-دولار-خسائر-البنية-التحتية-في-البلاد-1072250004.html
أوكرانيا: 127 مليار دولار خسائر البنية التحتية في البلاد
أوكرانيا: 127 مليار دولار خسائر البنية التحتية في البلاد
أكدت نائب وزير الخارجية الأوكرانية الأولى، أمينة جاباروفا، اليوم السبت، أن حجم خسائر البنية التحتية في البلاد، تجاوز 127 مليار دولار أمريكي. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T02:37+0000
2023-01-14T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت جاباروفا، في اجتماع مجلس الأمن، "وفقًا لآخر التقديرات، بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا أكثر من 127 مليار دولار".هذا وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في وقت سابق، أن أضرار البنية التحتية تجاوزت 700 مليار دولار.بينما أكد وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية منذ فبراير قد تقدر بنحو 100 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230114/القوات-الأوكرانية-تستعد-لهجوم-بالأسلحة-الكيميائية-على-الجنود-الروس-1072249767.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

أوكرانيا: 127 مليار دولار خسائر البنية التحتية في البلاد

02:37 GMT 14.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أكدت نائب وزير الخارجية الأوكرانية الأولى، أمينة جاباروفا، اليوم السبت، أن حجم خسائر البنية التحتية في البلاد، تجاوز 127 مليار دولار أمريكي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت جاباروفا، في اجتماع مجلس الأمن، "وفقًا لآخر التقديرات، بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا أكثر من 127 مليار دولار".
هذا وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في وقت سابق، أن أضرار البنية التحتية تجاوزت 700 مليار دولار.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستعد لهجوم بالأسلحة الكيميائية على الجنود الروس
01:12 GMT
بينما أكد وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية منذ فبراير قد تقدر بنحو 100 مليار دولار.
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