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https://sputnikarabic.ae/20230114/إصابة-طفلتين-و3-نساء-بجروح-خطيرة-بإطلاق-نار-بالقرب-من-كنيسة-في-لندن-1072284576.html
إصابة طفلتين و3 نساء بجروح خطيرة بإطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن
إصابة طفلتين و3 نساء بجروح خطيرة بإطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، إصابة 3 نساء وطفلة بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T20:28+0000
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ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء اليوم السبت، عن الشرطة البريطانية في بيان لها، أن طفلتين وثلاث نساء أُصبن بجروح، بعضها خطيرة، وذلك في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من كنيسة في لندن حيث كانت تُقام جنازة.وأوضحت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن النساء الثلاث وأعمارهن 48 و54 و41 عاما قد نقلن إلى المستشفى مع طفلة عمرها 7 أعوام وأخرى 12 عاما، ولم ترد أنباء تفيد بإصابة إحداهن بجروح تهدد الحياة، وإن كانت خطيرة.وأشارت إلى أن واقعة إطلاق النار حدثت بالقرب من كنيسة شمالي لندن، حيث كانت تقام جنازة لأم وابنتها توفيتا معا قبل يومين، في وقت أوضحت الشرطة البريطانية من خلال تحقيقاتها الأولية أن الأعيرة النارية أُطلقت من سيارة متحركة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك.وأكدت شرطة لندن إجرائها تحقيقا عاجلا في واقعة إطلاق النار، ومحاولة معرفة تفاصيل عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أحد، حتى الآن.
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لندن, بريطانيا, العالم
لندن, بريطانيا, العالم

إصابة طفلتين و3 نساء بجروح خطيرة بإطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن

20:28 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 20:30 GMT 14.01.2023)
© AFP 2023 / OLAFUR STEINAR GESTSSONالشرطة الدنماركية خلال تواجدها بعد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن، الأحد 3 يوليو/تموز 2022
الشرطة الدنماركية خلال تواجدها بعد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن، الأحد 3 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / OLAFUR STEINAR GESTSSON
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أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، إصابة 3 نساء وطفلة بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء اليوم السبت، عن الشرطة البريطانية في بيان لها، أن طفلتين وثلاث نساء أُصبن بجروح، بعضها خطيرة، وذلك في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من كنيسة في لندن حيث كانت تُقام جنازة.
وأوضحت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن النساء الثلاث وأعمارهن 48 و54 و41 عاما قد نقلن إلى المستشفى مع طفلة عمرها 7 أعوام وأخرى 12 عاما، ولم ترد أنباء تفيد بإصابة إحداهن بجروح تهدد الحياة، وإن كانت خطيرة.
وأشارت إلى أن واقعة إطلاق النار حدثت بالقرب من كنيسة شمالي لندن، حيث كانت تقام جنازة لأم وابنتها توفيتا معا قبل يومين، في وقت أوضحت الشرطة البريطانية من خلال تحقيقاتها الأولية أن الأعيرة النارية أُطلقت من سيارة متحركة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك.
وأكدت شرطة لندن إجرائها تحقيقا عاجلا في واقعة إطلاق النار، ومحاولة معرفة تفاصيل عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أحد، حتى الآن.
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