عربي
https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-أمريكي-يشكك-بنجاعة-المدرعات-الغربية-الممنوحة-لأوكرانيا-عملياتيا-1072267889.html
إعلام أمريكي يشكك بنجاعة المدرعات الغربية الممنوحة لأوكرانيا عملياتيا
إعلام أمريكي يشكك بنجاعة المدرعات الغربية الممنوحة لأوكرانيا عملياتيا
تحدثت وسائل إعلام غربية عن مشاكل لوجستية محتملة قد تواجه أفراد الجيش الأوكراني بعد تزويدهم بمدرعات "برادلي" و"ماردير" و"إيه إم إكس 10". 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T13:12+0000
2023-01-14T13:12+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104213/02/1042130258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02aeb43cb57849a2d030551d51ec33e6.jpg
وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" أن هناك أسبابًا للقلق من أن إدخال ثلاث زمر من المركبات المتشابهة والمخلتفة في الوقت نفسه مع بعضها، حيث أنها قد ترهق الشبكة اللوجستية للجيش الأوكراني.وذكر المقال أنه "لا يوجد نظام أسلحة لهما نفس المتطلبات اللوجستية، مما قد يزيد الضغط على البنية التحتية اللوجستية لأوكرانيا وبالتالي يخفف الآثار الإيجابية التي تتحقق من خلال إدخال أنظمة الأسلحة هذه".وأردفت المحلة: "سيتطلب إدخال مركبات القتال الثلاث الجديدة ثلاث سلاسل توريد مختلفة للصيانة والإصلاح والفحص الشامل، وثلاث عمليات تدريب مختلفة لأطقم العمل، واعتماد ثلاث مجموعات مختلفة من إجراءات التشغيل، وثلاث سلاسل مختلفة لتوريد الذخائر".ونوهت المجلة إلى أنه "من وجهة نظر لوجستية، عادة ما يكون من أفضل الممارسات الحد من التمايز بين أنظمة الأسلحة أو المركبات إلى الحد الأدنى المطلوب لتلبية متطلبات المهمة، وزيادة الفعالية اللوجستية وتقليل فرص الفشل".ومن وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية، فإن تتبع الاختلافات في قدرات النظام ومتطلباته عبر ثلاث منصات تهدف إلى تحقيق نفس القدرة التشغيلية يضفي أعباء معرفية وتخطيطية لا داعي لها على المحارب.
https://sputnikarabic.ae/20230114/السلطات-منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صواريخ-أوكرانية-في-السماء-فوق-بيرديانسك-1072265358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104213/02/1042130258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e24f34fa1adb236f83f2c674ea56ab17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام أمريكي يشكك بنجاعة المدرعات الغربية الممنوحة لأوكرانيا عملياتيا

13:12 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصورعربة "برادلي"
عربة برادلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تحدثت وسائل إعلام غربية عن مشاكل لوجستية محتملة قد تواجه أفراد الجيش الأوكراني بعد تزويدهم بمدرعات "برادلي" و"ماردير" و"إيه إم إكس 10".
وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" أن هناك أسبابًا للقلق من أن إدخال ثلاث زمر من المركبات المتشابهة والمخلتفة في الوقت نفسه مع بعضها، حيث أنها قد ترهق الشبكة اللوجستية للجيش الأوكراني.
وذكر المقال أنه "لا يوجد نظام أسلحة لهما نفس المتطلبات اللوجستية، مما قد يزيد الضغط على البنية التحتية اللوجستية لأوكرانيا وبالتالي يخفف الآثار الإيجابية التي تتحقق من خلال إدخال أنظمة الأسلحة هذه".

منح الجيش ثلاث مركبات قتالية مختلفة للمشاة مزودة بثلاثة صواريخ مختلفة مضادة للدبابات قد يتسبب في حدوث مشكلات تشغيلية.

وأردفت المحلة: "سيتطلب إدخال مركبات القتال الثلاث الجديدة ثلاث سلاسل توريد مختلفة للصيانة والإصلاح والفحص الشامل، وثلاث عمليات تدريب مختلفة لأطقم العمل، واعتماد ثلاث مجموعات مختلفة من إجراءات التشغيل، وثلاث سلاسل مختلفة لتوريد الذخائر".
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
الدفاع الجوي الروسي يسقط صواريخ أوكرانية في سماء بيرديانسك
12:05 GMT

من غير المحتمل أن يخلط الجيش الأوكراني المركبات على مستوى الوحدة (أي مركبات برادلي ومركبات أخرى في نفس التشكيل)، لكنها قد تعمل في نفس المنطقة، مما يزيد من تكاليف الاستدامة والإدارة.

ونوهت المجلة إلى أنه "من وجهة نظر لوجستية، عادة ما يكون من أفضل الممارسات الحد من التمايز بين أنظمة الأسلحة أو المركبات إلى الحد الأدنى المطلوب لتلبية متطلبات المهمة، وزيادة الفعالية اللوجستية وتقليل فرص الفشل".
ومن وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية، فإن تتبع الاختلافات في قدرات النظام ومتطلباته عبر ثلاث منصات تهدف إلى تحقيق نفس القدرة التشغيلية يضفي أعباء معرفية وتخطيطية لا داعي لها على المحارب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:18 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала