https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-أمريكي-يشكك-بنجاعة-المدرعات-الغربية-الممنوحة-لأوكرانيا-عملياتيا-1072267889.html
إعلام أمريكي يشكك بنجاعة المدرعات الغربية الممنوحة لأوكرانيا عملياتيا
إعلام أمريكي يشكك بنجاعة المدرعات الغربية الممنوحة لأوكرانيا عملياتيا
تحدثت وسائل إعلام غربية عن مشاكل لوجستية محتملة قد تواجه أفراد الجيش الأوكراني بعد تزويدهم بمدرعات "برادلي" و"ماردير" و"إيه إم إكس 10". 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T13:12+0000
2023-01-14T13:12+0000
2023-01-14T13:12+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" أن هناك أسبابًا للقلق من أن إدخال ثلاث زمر من المركبات المتشابهة والمخلتفة في الوقت نفسه مع بعضها، حيث أنها قد ترهق الشبكة اللوجستية للجيش الأوكراني.وذكر المقال أنه "لا يوجد نظام أسلحة لهما نفس المتطلبات اللوجستية، مما قد يزيد الضغط على البنية التحتية اللوجستية لأوكرانيا وبالتالي يخفف الآثار الإيجابية التي تتحقق من خلال إدخال أنظمة الأسلحة هذه".وأردفت المحلة: "سيتطلب إدخال مركبات القتال الثلاث الجديدة ثلاث سلاسل توريد مختلفة للصيانة والإصلاح والفحص الشامل، وثلاث عمليات تدريب مختلفة لأطقم العمل، واعتماد ثلاث مجموعات مختلفة من إجراءات التشغيل، وثلاث سلاسل مختلفة لتوريد الذخائر".ونوهت المجلة إلى أنه "من وجهة نظر لوجستية، عادة ما يكون من أفضل الممارسات الحد من التمايز بين أنظمة الأسلحة أو المركبات إلى الحد الأدنى المطلوب لتلبية متطلبات المهمة، وزيادة الفعالية اللوجستية وتقليل فرص الفشل".ومن وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية، فإن تتبع الاختلافات في قدرات النظام ومتطلباته عبر ثلاث منصات تهدف إلى تحقيق نفس القدرة التشغيلية يضفي أعباء معرفية وتخطيطية لا داعي لها على المحارب.
https://sputnikarabic.ae/20230114/السلطات-منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صواريخ-أوكرانية-في-السماء-فوق-بيرديانسك-1072265358.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام أمريكي يشكك بنجاعة المدرعات الغربية الممنوحة لأوكرانيا عملياتيا
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تحدثت وسائل إعلام غربية عن مشاكل لوجستية محتملة قد تواجه أفراد الجيش الأوكراني بعد تزويدهم بمدرعات "برادلي" و"ماردير" و"إيه إم إكس 10".
وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست
" أن هناك أسبابًا للقلق من أن إدخال ثلاث زمر من المركبات المتشابهة والمخلتفة في الوقت نفسه مع بعضها، حيث أنها قد ترهق الشبكة اللوجستية للجيش الأوكراني.
وذكر المقال أنه "لا يوجد نظام أسلحة لهما نفس المتطلبات اللوجستية، مما قد يزيد الضغط على البنية التحتية اللوجستية لأوكرانيا وبالتالي يخفف الآثار الإيجابية التي تتحقق من خلال إدخال أنظمة الأسلحة هذه".
منح الجيش ثلاث مركبات قتالية مختلفة للمشاة مزودة بثلاثة صواريخ مختلفة مضادة للدبابات قد يتسبب في حدوث مشكلات تشغيلية.
وأردفت المحلة: "سيتطلب إدخال مركبات القتال الثلاث الجديدة ثلاث سلاسل توريد مختلفة للصيانة والإصلاح والفحص الشامل، وثلاث عمليات تدريب مختلفة لأطقم العمل، واعتماد ثلاث مجموعات مختلفة من إجراءات التشغيل، وثلاث سلاسل مختلفة لتوريد الذخائر".
من غير المحتمل أن يخلط الجيش الأوكراني المركبات على مستوى الوحدة (أي مركبات برادلي ومركبات أخرى في نفس التشكيل)، لكنها قد تعمل في نفس المنطقة، مما يزيد من تكاليف الاستدامة والإدارة.
ونوهت المجلة إلى أنه "من وجهة نظر لوجستية، عادة ما يكون من أفضل الممارسات الحد من التمايز بين أنظمة الأسلحة أو المركبات إلى الحد الأدنى المطلوب لتلبية متطلبات المهمة، وزيادة الفعالية اللوجستية وتقليل فرص الفشل".
ومن وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية
، فإن تتبع الاختلافات في قدرات النظام ومتطلباته عبر ثلاث منصات تهدف إلى تحقيق نفس القدرة التشغيلية يضفي أعباء معرفية وتخطيطية لا داعي لها على المحارب.