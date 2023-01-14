https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1072256756.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
قالت تقارير إعلامية أوكرانية إن أصوات انفجارات سمعت في العاصمة الأوكرانية كييف، ومنطقة ميكولايف صباح اليوم السبت. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:26+0000
2023-01-14T09:26+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأكدت وسائل الإعلام أن الانفجارات سمعت أيضا في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة زابوروجيه.ووفقًا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، كانت تحذيرات الغارات الجوية سارية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة زابوروجيه صباح يوم السبت.وفيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارات وقعت أيضا في مدينة خاركوف بعد إعلان حالة التأهب الجوي صباح السبت، فقد أفادت الخدمة الصحفية لمترو الأنفاق بأن خدمة جميع خطوط مترو أنفاق خاركوف توقفت مؤقتًا.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي المقرر في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.أما سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة الطاقة الأوكرانية، فقد أكد الأربعاء الماضي، أن كييف تحصل على نحو 60% من الكهرباء المطلوبة لها.طالع أيضا: سلطات مقاطعة زابورجيه تعلن عن انفجار سيارة قائد مدينة بيرديانسك ووقوع تبادل لإطلاق النار
https://sputnikarabic.ae/20221231/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-وانفجارات-في-العاصمة-كييف-1071804839.html
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إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
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قالت تقارير إعلامية أوكرانية إن أصوات انفجارات سمعت في العاصمة الأوكرانية كييف، ومنطقة ميكولايف صباح اليوم السبت.
موسكو- سبوتنيك. وأكدت وسائل الإعلام أن الانفجارات سمعت
أيضا في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة زابوروجيه.
31 ديسمبر 2022, 22:55 GMT
ووفقًا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي
الأوكرانية، كانت تحذيرات الغارات الجوية سارية في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة زابوروجيه صباح يوم السبت.
وفيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارات وقعت أيضا في مدينة خاركوف بعد إعلان حالة التأهب الجوي صباح السبت، فقد أفادت الخدمة الصحفية لمترو الأنفاق بأن خدمة جميع خطوط مترو أنفاق خاركوف توقفت مؤقتًا.
وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي المقرر في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
أما سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة الطاقة الأوكرانية، فقد أكد الأربعاء الماضي، أن كييف تحصل على نحو 60% من الكهرباء المطلوبة لها.