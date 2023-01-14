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https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-سوناك-قرر-نقل-سرب-من-دبابات-تشالنجر-2-إلى-أوكرانيا-1072258781.html
إعلام: سوناك قرر نقل سرب من دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا
إعلام: سوناك قرر نقل سرب من دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا
أفادت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرر نقل سرب من دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T10:19+0000
2023-01-14T10:19+0000
العالم
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وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" للصحيفة إن سوناك سيبلغ فلاديمير زيلينسكي بالخطة، قائلا إنه "يريد أفعال [المملكة المتحدة] أن تتحدث بصوت أعلى من الكلمات".سيتم تسليم مجموعة من أربع دبابات "تشالنجر 2"، "على الفور"، إلى أوروبا الشرقية، مع تسليم ثماني دبابات أخرى بعد ذلك بوقت قصير، وفقا للصحيفة.وفي وقت سابق، أفادت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية نقلا عن مصادر أن المملكة المتحدة لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة تدرس إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية. وبحسب صحيفة "الغارديان"، من المتوقع صدور إعلان رسمي بهذا الشأن يوم الاثنين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/بريطانيا-تعتزم-إرسال-دبابات-تشالنجر-2-المليئة-بالمشاكل-إلى-أوكرانيا-1072124751.html
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إعلام: سوناك قرر نقل سرب من دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا

10:19 GMT 14.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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أفادت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرر نقل سرب من دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" للصحيفة إن سوناك سيبلغ فلاديمير زيلينسكي بالخطة، قائلا إنه "يريد أفعال [المملكة المتحدة] أن تتحدث بصوت أعلى من الكلمات".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
بريطانيا تعتزم إرسال دبابات "تشالنجر 2" المليئة بالمشاكل إلى أوكرانيا
10 يناير, 14:58 GMT
سيتم تسليم مجموعة من أربع دبابات "تشالنجر 2"، "على الفور"، إلى أوروبا الشرقية، مع تسليم ثماني دبابات أخرى بعد ذلك بوقت قصير، وفقا للصحيفة.
وفي وقت سابق، أفادت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية نقلا عن مصادر أن المملكة المتحدة لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة تدرس إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية. وبحسب صحيفة "الغارديان"، من المتوقع صدور إعلان رسمي بهذا الشأن يوم الاثنين.
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