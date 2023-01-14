https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-لبناني-التلاعب-بسعر-الدولار-في-البلاد-تنفّذه-عصابات-تتمتع-بحماية-أجهزة-في-الدولة-1072276947.html
إعلام لبناني: التلاعب بسعر الدولار في البلاد تنفّذه عصابات تتمتع بحماية أجهزة في الدولة
إعلام لبناني: التلاعب بسعر الدولار في البلاد تنفّذه عصابات تتمتع بحماية أجهزة في الدولة
ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن القفزات غير المبررة في سعر الدولار، وما يتبعه من انهيار للعملة المحلية تتحكم فيه عصابات صيرفة معروفة للجميع. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:46+0000
2023-01-14T16:46+0000
2023-01-14T16:46+0000
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ووفق ما نقلته جريدة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر أكدت أن "التلاعب بسعر الدولار، تنفّذه عصابات صيرفة وصرافون وتجار عملة ومهرّبون معروفين بالأسماء ومقرّاتها والجهات المرتبطة بها، لدى مصرف لبنان وسائر الأجهزة اللبنانية".وتؤكد المصادر أنهم وبالرغم من كونهم معروفين لتلك الأجهزة، إلا أنهم يتمتعون "بحمايات من قبل الجميع"، معللين هذه الحماية بأن "هذه اللعبة تدرّ أرباحاً خيالية على هؤلاء اللاعبين بمئات الآلاف من الدولارات الفريش يومياً"، حسب تعبيرهم.وقالت: "هذه القفزات التي قد تكون كارثية في سعر الدولار، جرى التمهيد لها منذ ما قبل نهاية السنة الماضية، وبدأت ترجمتها الفعلية في الأيام الاخيرة، وصولاً إلى يوم أمس، حيث بدأ الدولار، وكما تمّ الترويج له قبل نهاية السنة، يلامس عتبة الـ50 ألف ليرة في عملية تشليح مفضوحة للمواطن اللبناني".وأقرت المصادر أن "عمليات تحويل الأموال مستمرة إلى الخارج، تضاف اليها عمليات تهريب منظّمة للأموال خصوصاً في اتجاه سوريا"، محذرة من أنّ "لبنان مهدّد بحريق مالي واقتصادي كبير، وشرارته الضرب النهائي للعملة الوطنية، وجهود لصوصية لإنهاك لبنان وتجفيف الدولار وسائر العملات الصعبة فيه".ونقلت المصادر عن مسؤول مالي دولي تأكيده لمسؤولين لبنانيين أن "كل المعطيات المالية الدولية، تنذر بعواقب وخيمة باتت على وشك أن تضرب الواقع اللبناني".وتعد أزمة شغور المنصب الرئاسي آخر ما تشهده الساحة اللبنانية، حيث فشل البرلمان اللبناني على مدار 10 جلسات متتالية في انتخاب بديل للرئيس السابق ميشال عون المنتهية ولايته، وهو ما انعكس بدوره على دستورية قرارات واجتماعات حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي.طالع أيضا: ميقاتي يصف الأزمة الاقتصادية في لبنان بـ"الأسوأ" في تاريخه
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https://sputnikarabic.ae/20211215/هل-توقف-تدابير-مصرف-لبنان-مسلسل-انهيار-الليرة؟-1054061068.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي
إعلام لبناني: التلاعب بسعر الدولار في البلاد تنفّذه عصابات تتمتع بحماية أجهزة في الدولة
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ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن القفزات غير المبررة في سعر الدولار، وما يتبعه من انهيار للعملة المحلية تتحكم فيه عصابات صيرفة معروفة للجميع.
ووفق ما نقلته جريدة
"الجمهورية" اللبنانية عن مصادر أكدت أن "التلاعب بسعر الدولار، تنفّذه عصابات صيرفة وصرافون وتجار عملة ومهرّبون معروفين بالأسماء ومقرّاتها والجهات المرتبطة بها، لدى مصرف لبنان وسائر الأجهزة اللبنانية".
وتؤكد المصادر
أنهم وبالرغم من كونهم معروفين لتلك الأجهزة، إلا أنهم يتمتعون "بحمايات من قبل الجميع"، معللين هذه الحماية بأن "هذه اللعبة تدرّ أرباحاً خيالية على هؤلاء اللاعبين بمئات الآلاف من الدولارات الفريش يومياً"، حسب تعبيرهم.
وفي حين أكدت المصادر أن هذا الارتفاع الشديد في أسعار الدولار هو "في مجمله سياسي"، أوضحت أن " هذه القفزات الخطيرة في سعر الدولار ليس لها ما يبررها، اقتصادياً ومالياً".
وقالت: "هذه القفزات التي قد تكون كارثية في سعر الدولار، جرى التمهيد لها منذ ما قبل نهاية السنة الماضية، وبدأت ترجمتها الفعلية في الأيام الاخيرة، وصولاً إلى يوم أمس، حيث بدأ الدولار، وكما تمّ الترويج له قبل نهاية السنة، يلامس عتبة الـ50 ألف ليرة في عملية تشليح مفضوحة للمواطن اللبناني".
وأقرت المصادر أن "عمليات تحويل الأموال مستمرة إلى الخارج، تضاف اليها
عمليات تهريب منظّمة للأموال خصوصاً في اتجاه سوريا"، محذرة من أنّ "لبنان مهدّد بحريق مالي واقتصادي كبير، وشرارته الضرب النهائي للعملة الوطنية، وجهود لصوصية لإنهاك لبنان وتجفيف الدولار وسائر العملات الصعبة فيه".
15 ديسمبر 2021, 20:00 GMT
ونقلت المصادر
عن مسؤول مالي دولي تأكيده لمسؤولين لبنانيين أن "كل المعطيات المالية الدولية، تنذر بعواقب وخيمة باتت على وشك أن تضرب الواقع اللبناني".
يشار إلى أن لبنان يعيش ومنذ انفجارات مرفأ بيروت على وقع أزمات سياسية متتالية، انعكست على الأوضاع الاقتصادية، حيث ارتفع التضخم، وانهارت العملة اللبنانية.
وتعد أزمة شغور المنصب الرئاسي آخر ما تشهده الساحة اللبنانية، حيث فشل البرلمان اللبناني على مدار 10 جلسات متتالية في انتخاب بديل للرئيس السابق ميشال عون المنتهية ولايته، وهو ما انعكس بدوره على دستورية قرارات واجتماعات حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي.